JULINOZA – Край Дивних Мрій: слушаем сингл-манифест против насилия над животными!

Группа JULINOZA представляет сингл-манифест «Край Дивних Мрій» в совершенно новом звучании, призывающий к сохранению природного потенциала планеты и защиты животных от насилия. Трек был написан в период карантина, когда музыканты особенно остро ощущали потребность в объединении со всем миром, для создания лучшего будущего и обращения внимания на важные глобальные вопросы.

Трек имеет новое электронное звучание для группы, поскольку это первая композиция, в которой нет живых инструментов и все создавалось на компьютере и с помощью аналоговых синтезаторов. Композиция вызывает мистические ощущения своим разнообразием в звучании от басовых, атмосферно-кинематографических синти к этническим инструментов Востока. Важными элементами композиции является лейтмотивы в арфе и партия драм машины, которые будто напоминают нам о необратимости и в тот самый момент о неотъемлемой красоту нашей жизни на планете Земля.

— Главный месседж композиции заключается в том, что нужно остановить издевательства над животными в зоопарках, дельфинариях, контактных парках и на курортах перестать использовать животных для фото. Мы должны поддерживать всех зверей в приютах, потому что именно сейчас им нужно еще больше помощи от нас, чем раньше. Цитата песни: «Всі звірята у містах та дерева у лісах хочуть бути з нами, бо так хоче наш час». И конечно, стараться не разрушать нашу планету. Именно сейчас время говорит нам, что только если каждый из нас будет чутким к природе, в которой мы живем, только тогда мы сможем удержать Вселенную в согласии, — говорит саунд-продюсер и лидер группы, Юле Запорожец.

В композиции можно услышать отголоски украинского этноса в вокальных партиях и восточный колорит звучания в духе взглядов Лао Цзы. Напомним, что Юля Запорожец имеет восточные (корейские) корни, поэтому в музыке композитора ощущается любовь к восточной философии и соответствующее мироощущение. «Край Дивних Мрій» — это путешествие в новый музыкальный вселенная группы JULINOZA.

Видео на композицию «Край Дивних Мрій» снимали на живописном Куяльницком лимане, расположенном к северу от Одессы. Сейчас один из старейших грязевых курортов Украины. Его экосистема находятся в критической экологической ситуации из-за постепенного пересыхания. Музыканты обращают внимание на важность сохранения природного потенциала Украины, на территории которой расположены сокровища мирового масштаба.

Широкую известность коллектив JULINOZA получил после участия в музыкальных телешоу, в том числе – в Национальном отборе на «Евровидение». Музыканты представляли Украину на многих международных фестивалях. Лидер и композитор коллектива Юли Запорожец является лауреатом многих международных конкурсов (фортепиано, композиция, вокал). Юле пишет музыку для фильмов, мультфильмов, мюзиклов, а также симфоническую и камерную неоклассику. Песни группы можно услышать в сериалах Нового канала, таких как: «Киев днем и ночью», Fake и во многих проектах украинского телевидения.

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