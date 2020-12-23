Олег Винник заинтриговал переменами в 2021 году

Артист подвел итоги уходящего 2020 года и поделился планами на 2021-й

По восточному гороскопу наступает год Олега Винника. И хотя сам артист не особо верит предсказаниям астрологов, гораздо больше обращая внимание на знаки свыше, которые посылаются ему непосредственно «в лоб», певца уже называют «хозяином нового года». В столь непростое время любимец многомиллионной публики оставался трендсеттером и обещает дальше радовать своих зрителей приятными сюрпризами.

– В скором времени хочу удивить и себя, и слушателей совсем другим направлением. Это хорошо – делать что-то новое, чтобы не становиться «нафталином» и не приедаться, в первую очередь, самому себе, – рассказал музыкант в интервью журналу «Телегид». – Временами нужно менять стилистику. В конце концов у меня есть опыт работы в мюзиклах, в опере, в народном хоре и на эстраде. Мой репертуар и сейчас довольно разнообразный. Но всегда есть куда расти и развиваться. Мне очень интересно, как люди будут реагировать на абсолютно другой стиль в моем исполнении.

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По словам певца, сумбурный 2020-й стал плодотворным на творчество, поэтому в скором времени от Винника можно ожидать новинок.

– Есть и философские, и лирические, и танцевальные треки, – поделился артист. – Слава Богу, в этом сумбурном году Он дает мне творчество. И для меня это знак: значит, жизнь продолжается! Что бы ни происходило, какие бы проблемы нас не окружали в сфере здоровья, работы, финансов – в моей профессии главное – творить. Если людям нужны песни, значит, они будут. Просто так я их не выдумываю, не прошу, не покупаю. Бог мне дает их свыше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Кроме того, в беседе с журналистами, исполнитель признался, что несмотря на отсутствие концертных туров, свободного времени у него становится все меньше:

– Во-первых, у меня плотный график съемок на телевидении. Во-вторых, много творческих проектов. Слава Богу, есть вдохновение. Пока хватает увлечения музыкой. Но есть одна мечта: дожить до того момента, когда я спокойно смогу заниматься в своей мастерской делом, которое пахнет деревом.

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