Надя Дорофеева (DOROFEEVA) – gorit: смотреть онлайн премьеру клипа

Все фаны «Время и стекло» с таким нетерпением ждали этой новости, и вот он –тот самый премьерный релиз обновленной Нади Дорофеевой – невероятно стильный клип на песню gorit.

Как гласит описание под видео, которые в первый часы выхода набрало почти 200 тысяч просмотров, «gorit – первая грань сольного проекта DOROFEEVA». Когда падаешь в любовь с головой, и еще не знаешь – это до утра? а может даже дольше? а может навсегда»

– Этот клип – отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас. Вместе с режиссером Таню Муиньо и её командой мы создали историю про эстетику и стиль новой DOROFEEVA, – комментирует Надя свою дебютную сольную работу.

Текст песни DOROFEEVA (Надя Дорофеева) – gorit

Запускаю мысли выше крыши

Побежа-побежала я

Кричу, но ты не слышишь

Отпусти, отпусти

Подобно ветру вся и сразу

Без шаблонов чувства, фразы

Дрожь по телу от постели

Мои глаза тебе все скажут

От тебя меня так мажет

Не будет все как мы хотели

Je suis folle de toi

Пусть горит моя душа

Хочу чтоб до утра

А может даже дольше

А может навсегда

Горит моя душа

Ни ночи нет ни дня

А может даже больше

А может никогда

А может даже дольше

А может навсегда

А может даже больше

А может никогда

Опускаю руки твои ниже

Полете-полетела я

Ты по телу мне

Дыханием пишешь

Под постом, где в постели

Путались под простынями

Мыслями коснись губами

Мы с тобой не знаем сами

Какой огонь мы разжигаем

Лишь расставшись мы узнаем

Боюсь с закрытыми глазами

Je suis folle de toi

Пусть горит моя душа

Хочу чтоб до утра

А может даже дольше

А может навсегда

Горит моя душа

Ни ночи нет ни дня

А может даже больше

А может никогда

А может даже дольше

А может навсегда

А может даже больше

А может никогда

А может

А может

А может даже больше

А может никогда

А может

А может

А может даже больше

А может никогда

А может даже больше

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