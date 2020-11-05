MONATIK, Lida Lee и NiNO объединились, чтобы показать свой ритм в новом видео, режиссером которого выступила Таню Муиньо.

После успешных релизов сольных дебютных композиций Lida Lee и NiNO и года громких коллабораций MONATIK, все артисты музыкальной корпорации объединились в мощное музыкальное трио «ритмоLOVE». Премьера визуализируется высокотехнологичным инновационным видеоклипом, режиссёром которого выступила Таню Муиньо, а оператором стал Никита Кузьменко.

Основой нового видео стал очевидный музыкальный хит-бенгер от «Звучит Production» — «РитмоLOVE». Это больше, чем музыка.

– РитмоLOVE – это образ жизни главных героев видео. Тот случай, когда ты слышишь и чувствуешь ритм в каждом шаге, движении, шуме города, в каждом звуке вокруг и невозможно остановиться. Разные поколения, разное виденье, разные личности, но их объединяет одна суперсила – одно чувство… Ритма! – коментирует MONATIK новую работу.

Интересно, что первыми новый трек услышали участницы «Супер Топ-модель по-украински» во время съемок четвертого выпуска реалити! MONATIK стал звездными экспертом проекта и испытание, которое курировал мультиартист, проходило именно под «РитмоLove». Как справились модели и кто из участниц Суперсезона больше всех впечатлил музыканта, смотрите 9 ноября на Новом канале в новом выпуске «Супер Топ-модель по-украински».

РитмоLove – это каждый из нас

В музыкальном видеоклипе представлены самые стильные тренды сезона осень-зима 2020-21: робо-рука, инсталляция из светодиодных астер, программируемая лента-скакалка из led материалов, гипнотизирующие эффекты и лазеры. Сеты декораций создавались арт-департаментом Алены Гаджиловой. Стильные образы героев видеоклипа, детально проработанные группой стиля Ольги Жижко, представляют разные поколения, объединяющиеся качеством ритма каждого из артистов.

– РитмоLove – это каждый из нас. Однажды нас свела музыка. Мы словили тот самый Ритм. Ритм, который стал частью каждого из нас, звук которого пробуждает каждую клеточку и какую- то особую, свою суперсилу, – уверена Lida Lee.

Мультиартист MONATIK, «Достопримечательность» Lida Lee и «Цветок» корпорации NiNO в компании своих друзей-танцоров представляют зрителю трендовые танцевальные направления, такие как шаффл, баскетбольный фристайл, брейкинг, дэнсхолл и хип-хоп. Наблюдать за движениями этих ребят – истинное эстетическое удовольствие. Хореографом-постановщиком стал Денис Стульников.

– «Я отныне не прожигаю жизнь!» – эта фраза из песни на сегодняшний день является моим девизом, – делится NiNO. – Верю, что всем нам стоит немного отвлечься от новостей и задавать настроение себе и окружающим.

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