В откровенном интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой для ее YouTube-канала «Без комплексов» DJ NANA поделилась непростыми событиями своего детства

Детство и юность красавицы Анастастасии Кумейко показались не такими безоблачными, как ей бы хотелось. Когда девочке было четыре, родители развелись, а через несколько лет трагически погиб отец. Так что, когда в жизни юной Насти появился отчим, она поверила, что они наконец заживут одной счастливой семьей.

– Через два года после смерти отца у мамы появился новый человек, – вспомнила в интервью ведущей Нового канала для ее YouTube DJ NANA. – Мы с братом переехали к нему в огромную квартиру. У меня была своя комната, у брата – своя. В школу и лицей нас возили личные водители. Сначала это было прикольно, но потом начало перерастать в нечто иное.

Отчим оказался человеком ревнивым и тираничным, вспоминает певица и танцовщица.

– Моя мама – очень красивая женщина, – рассказывает она. – И когда мы ходили гулять, все оглядывались, чтобы посмотреть на нее. Замечая это, отчим всегда устраивал сцены. Говорил, что у мамы чуть ли не в каждом подъезде любовники. А как-то при мне поднял на нее руку. Это было дома. Я услышала, что на кухне что-то происходит. Забежав, увидела, как брат бил отчима по спине костылем, потому что тот прямо на столе душил маму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram anastasia_domination 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Роскошная квартира, в которой жила Анастасия Кумейко вместе с родными, превратилась в золотую клетку. Но потом и ее девушке пришлось покинуть.

– В какой-то момент отчиму перестало нравиться, что мы живем все вместе – они с мамой, две их общих дочери, мы с братом и двое его детей от первого брака, – откровенно поделилась DJ NANA. – Поэтому нам с братом пришлось переехать к бабушке, как и его детям. А когда уже все, по словам мамы, вроде как наладилось, возвращаться назад я не захотела.

Как жилось девушке без матери, первые шаги в шоу-бизнесе, о комплексах и разочарованиях – в ее интервью Анне Олицкой на YouTube-канале «Без комплексов».

Реалити «У кого больше?» с участием Анны Олицкой – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Фото – @anastasia_domination

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