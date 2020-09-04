Когда состоится «Евровидение-2021»?

Организаторы песенного конкурса назвали дату концертов

The European Broadcasting Union объявил дать «Евровидение-2021». Полуфиналы песенного конкурса состоятся 18 и 20 мая, а гранд-финал – 22 мая 2021. Об этом пишет официальный сайт «Евровидения».

Принимать «Евровидение-2021» будет Роттердам в концертном зале Ahoy Arena. Страны могут оставить представителей прошлых лет, но главное условие – представить новую песню.

– Сцену перенесут на следующий год, ведь ее уже подготовили. Многое зависит от того, что можно будет сделать в запланированное время, зависит от доступности всех привлеченных и самого духа 2021, – говорит исполнительный продюсер сетке Баккер.

Напомним, что представителем Украины на «Евровидении-2021» станет группа Go-A.

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