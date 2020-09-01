Селебрити рассекретила пол первенца

Звезда сериала «Американская история ужасов» Эмма Робертс наконец призналась, что ждет первенца. Сплетни о своем интересном положении актриса подтвердила в своем Instagram.

Эмма Робертс опубликовала серию фото, на которых позирует с круглым животиком и своим бойфрендом актером Гаррет Хедлунд. Также селебрити рассекретила пол будущего ребенка.

«Я … и два моих любимых парня», – подписала фото Эмма Робертс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram emmaroberts 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Эмми Робертс и Гаррет Хедлунд начали встречаться в марте 2019 года. К этому Эмма Робертс семь лет встречалась с коллегой по сериалу Американская история ужасов, актером Эваном Питерсом.

Фото: Getty Images

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