С животиком: Эмма Робертс официально подтвердила беременность
Селебрити рассекретила пол первенца
Звезда сериала «Американская история ужасов» Эмма Робертс наконец призналась, что ждет первенца. Сплетни о своем интересном положении актриса подтвердила в своем Instagram.
Эмма Робертс опубликовала серию фото, на которых позирует с круглым животиком и своим бойфрендом актером Гаррет Хедлунд. Также селебрити рассекретила пол будущего ребенка.
«Я … и два моих любимых парня», – подписала фото Эмма Робертс.
Эмми Робертс и Гаррет Хедлунд начали встречаться в марте 2019 года. К этому Эмма Робертс семь лет встречалась с коллегой по сериалу Американская история ужасов, актером Эваном Питерсом.
Фото: Getty Images
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