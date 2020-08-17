Старшие братики хорошо восприняли пополнение в семье

На этих выходных украинская певица Alyosha родила дочь в одном из роддомов Киева. Для артистки и ее мужа фронтмена группы «Антитела» Тараса Тополи это уже третий ребенок. Теперь семью официально можно назвать многодетной.

Радостным событием молодые родители поделились в своих Instagram. В частности, Alyosha опубликовала фото с Тарасом Тополей и дочерью на руках. Известно, что девочку назвали Марией.

«Ну нарешті! Наша Марія Тарасівна Тополька народилася! Маруся раз, два, три, калина Чорнявая дівчина… Схожа так на татуся!» – подписала фото Alyosha.

Посмотреть эту публикацию в Instagram alyoshasinger 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Певицу уже выписали из роддома. Она вместе с дочерью находится дома. Старшие сыновья пары Марк и Роман уже познакомились с сестренкой.

«Вдома! Брати взяли Марусю під протекцію 🙂 Всім дякуємо за привітання! Дууууже приємно! @alyoshasinger», – сообщил в своем Instagram Тараса Тополя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram tarastopolia 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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