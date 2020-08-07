Праздник песни: В США сделают свое «Евровидение»
Американцы скопируют формат известного песенного конкурса
В США собираются сделать свой American Song Contest, который станет американским аналогом «Евровидения». Впервые песенный конкурс планируют провести в 2021 году. Об этом сообщает издание Variety.
Американское «Евровидение» полностью будет сделано по формату оригинального. По правилам, профессиональные певцы, дуэты или группы до шести человек с каждого из 50 штатов будут бороться за победу. Будет два полуфинала и финал.
Propagate Content создаст Американскую академию конкурса, состоящая из американских музыкальных критиков, известных представителей музыкальной индустрии. Именно они и и выберут представителей 50 штатов.
Напомним, что «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме, Нидерланды. Из-за пандемии коронавируса и карантин песенный конкурс в этом году перенесли.
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