Американцы скопируют формат известного песенного конкурса

В США собираются сделать свой American Song Contest, который станет американским аналогом «Евровидения». Впервые песенный конкурс планируют провести в 2021 году. Об этом сообщает издание Variety.

Американское «Евровидение» полностью будет сделано по формату оригинального. По правилам, профессиональные певцы, дуэты или группы до шести человек с каждого из 50 штатов будут бороться за победу. Будет два полуфинала и финал.

Propagate Content создаст Американскую академию конкурса, состоящая из американских музыкальных критиков, известных представителей музыкальной индустрии. Именно они и и выберут представителей 50 штатов.

Напомним, что «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме, Нидерланды. Из-за пандемии коронавируса и карантин песенный конкурс в этом году перенесли.

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