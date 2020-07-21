Перезагрузка: Кто стал новым вокалистом Cloudless?
Конкурсанты Нацотбора на «Евровидение-2020» представили новый состав группы: вокалистом стал участник известного талант-шоу Василий Демчук
На небе снова расходятся облака: после четырехмесячного перерыва группа Сloudless объявляет новый состав. Голосом для Сloudless стал известный по участию в вокальном ТВ-шоу Василий Демчук, а ударником – Александр Ковачев.
Напомним, что Юра Каналош, вокалист, с которым группа принимала участие в нацотборе на Евровидение, покинул группу еще в марте, не пережив кризис, вызванный пандемией. Однако вместе они создали громкий хит Drown Me Down, который звучит на всех топовых радиостанциях и шазамится со всего мира.
Сегодня у Cloudless перезагрузка. Новые участники группы – это четыре стихии, четыре характера, которые создают одно гармоничное целое:
- саунд-дизайнер по профессии, рассудительный основатель и бас-гитарист группы Антон Панфилов;
- IT-специалист с активной гражданской позицией, меломан, аудиофил и гитарист Михаил Шатохин;
- дизайнер на спортивном телеканале, боксер и ударник Александр Ковачев;
- актер, певец, композитор, харизматичный денди и новый бархатный голос группы Василий Демчук.
– Все лучшее происходит спонтанно. Таким же образом мы и нашлись с Васей. Горячая кровь, бархатных голос, джентльмен-хулиган – это все о новом фронтмене Cloudless. Пути независимого артиста неисповедимы. Мы настроены идти к своему, несмотря ни на что. Нам просто не терпится ворваться с новым материалом и ближайшими концертами! Будете в восторге ????, – уверен Антон Панфилов
Сейчас парни сконцентрированы на подготовке музыкальной программы, записи новых песен и обработке хитов прошлого. За подготовкой к новому концертному сезону, репетициями и съемками можно следить онлайн на страницах группы в YouTube и сторис Instagram. Поэтому скорей подписывайтесь и ждите новостей!
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