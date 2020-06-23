Риз Уизерспун расходится с мужем?

Во время карантина пара начала жить отдельно

Недавно стало известно, что голливудская актриса Риз Уизерспун и ее муж Джим Тот находятся на грани развода. 44-летняя селебрити даже приобрела новый дом, куда переехала от мужа. Об этом сообщает издание Life & Style.

По словам инсайдера, брак Риз Уизерспун уже давно «трещит по швам». Мол, супруги часто ссорятся и почти не проводят время вместе. А во время самоизоляции ситуация настолько обострилась, что Риз решила подать на развод.

Слухи о проблемах во втором браке Риз Уизерспун распространяются уже несколько лет. В 2018 году издание New Woman писало, что как считал Джим, амбициозная Риз слишком фокусировалась на карьере и уделяла недостаточно внимания семье.

Фото: Getty Images

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