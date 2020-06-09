Свои 28 лет вместе музыканты решили отпраздновать, несмотря на карантин

Украинска группа Green Grey дала концерт в новом для всего мира «вертикальном» формате. Из-за карантина зрители смотрели его из балконов номеров отеля «Bratislava». В каждом номере находилось не более четырех человек для соблюдения карантинных норм. Сама сцена располагалась на крыше соседнего здания.

Diezel и Мурик пели любимые хиты более полутора часов: «Под дождем», «Солнце и Луна», «Времени нет», «Стереосистема» (исполнена с Артемом Пивоваровым) и многие другие.

– Ребята, это было очень круто. Концерт был просто на высшем уровне. И он бы не состоялся, если бы не наши друзья: Zinteco (сценическая конструкция), Alight (освещение), ScreenPro (цифровые панели), отель Bratislava, InStream (стрим концерта), Radio Roks, ВМОПВВ «Альтернатива» и YULA Company. Уже совсем скоро мы отправимся во всеукраинский тур и построим такие сцены во многих городах Украины: Днепре, Львове, Харькове и других, – рассказывает Diezel, сооснователь группы.

Интересно, что сцена, которую собрали на крыше отеля для вертикального концерта, может функционировать все лето. То есть другие артисты смогут организовать летние концерты с соблюдением всех правил карантинной безопасности.

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