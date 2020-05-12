Dj NANA оголилась для мужского глянца. Фото 18+

Эротическая фотосессия Dj NANA стала частью первого digital-выпуска украинского мужского

журнала

Итальянская тематика, минимум одежды и соблазнительные позы… Певица и танцовщица Dj NANA примерила сексуальные образы для откровенной фотосессии. Женственные луки, которые кружат мужчинам головы, создавали с помощью корсетов, кружевного белья и накидок на голое тело.

Съемки провел творческий тандем Vicoolya & Saida.

– Я давно хотела поработать с Vicoolya & Saida, и в начале года мне выпала такая возможность. Мы встретились в Киеве, между моими гастролями и съемками девушек в Италии, – рассказала Dj NANA. – В течение фотосессии играла итальянская музыка, которая создавала особую атмосферу. Я чувствовала себя Моникой Белуччи. Мне очень понравилось позировать! Мечтаю, чтобы следующая наша совместная съемка состоялась в Париже или в Италии.

Ждем новых образов Dj NANA.

Фото – xxl.ua

Больше новостей:

Dj NANA выпустила трек «Вечно молодыми». Слушаем

DJ NANA показала шикарную фигуру в колготках и белье с шипами