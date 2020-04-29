Теперь престижную награду смогут получить и стриминг платформы

Американская киноакадемия впервые допустила к «оскаровской» гонке фильмы, которые вышли на стримингових платформах типа Netflix или Amazon. Такие нововведения организаторы внесли из-за пандемии коронавируса, которая приостановила работу кинотеатров и отложила премьеры фильмов.

«Фильмы, показ которых ранее был запланирован в кинотеатрах, но выход которых сначала состоялся на коммерческой стриминговой или VOD-платформе (видео по запросу – прим.ред.), смогут претендовать на награду за лучший фильм, премии в основных и специальных номинациях», – говорится в заявлении академии.

До этого номинантами на «Оскар» могли стать только фильмы, которые были в прокате в любом коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса в течение одной недели, предшествующей вручению премии. А теперь все, что нужно, это представить картину Киноакадемии в течение 60 дней после премьеры.

«Академия искренне верит, что нет способа лучше испытать на себе магию кино, чем посмотреть их в кинотеатре. Наша преданность этому остается неизменной. Однако, трагическая ситуация с пандемией коронавируса заставляет нас временно внести исключения в правила нашей премии », – заявили президент академии Дэвид Рубин и гендиректор Доун Хадсон.

Такие изменения в правилах будут действовать только на церемонии «Оскар-2021», которая пройдет 28 февраля 2021 года. После этого будут действовать предыдущие правила.

Фото: Getty Images

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