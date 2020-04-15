Ведущие тревел-реалити Нового канала «У кого більше?» и по совместительству супруги – Макс Узол и Оля Манько – рассказали и показали, как сделать необычные совместные снимки, не выходя из квартиры

Оля и Макс уж точно знают, как не заскучать на карантине. Помимо работы, бытовых дел и саморазвития ребята вовсю креативят. А чтобы весело провести время и заполучить оригинальные фото для соцсетей, ведущие решили устроить необычную фотосессию.

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– Мы с Олей уже и сами не знаем, что публиковать в сети, потому что сидим дома и свежие фотки закончились, – жалуется Макс Узол. – Поэтому нарыли три эффектные идеи для крутых фоток в домашних условиях!

Идея №1

– Нам необходимо: две подушки, два ремня и два бокала, – объясняет Макс. – Затягиваем подушку ремнем на поясе и берем в руки бокал – коктейльное платье готово (смеется).

Идея №2

– Выставляем на телефоне серийную съемку и, если некому снимать, то еще и таймер на фото, – делится ведущий. – Девушка хватает парня за горло, а тот прыгает в момент фотографирования. Получается «девушка-силач».

Идея №3

– Выставляем на телефоне режим панорамы, – инструктирует Макс. – Просим девушку улыбнуться, ведем камеру далее к зеркалу и останавливаем движение. Просим девушку скривить рожицу, которая отразится в зеркале. Далее ведем камеру до конца зеркала. Готово! И пусть друзья ломают голову, как вы все это сделали и отсыпают лайки вагонами!