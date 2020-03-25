Кинопремьеры марта 2020: «Тролли 2: Мировое турне», «Эмма», «Бладшот»
Конечно, все кинопремьеры марта 2020 теперь вряд ли удасться увидеть на больших экранах кинотеатров. Но это не значит, что мы их не сможем посмотреть, ведь большинство из фильмов совсем скоро появятся в сети. Ждём с нетерпением и составляем список MUST SEE, чтобы ничего не забыть!
«Эмма»
Эмма абсолютно уверена, что лучше других знает, как нужно жить. Молодая, красивая и независимая девушка свято верит, что умеет удачно сводить пары. Она всегда подбирает подходящих кавалеров своим подругам. Эмма давно занимается сватовством – сводит незамужних девушек из своего городка с правильными мужчинами. Однако, сама девушка замуж выходить не хочет. Она готова посвятить свою жизнь романтическим разочарованием и союзам других людей. Но как-то одна из ее пар не клеится! Удастся ли Эмме разрулить ситуацию и решить свою личную жизнь, узнаете совсем скоро!
«Бладшот»
Секретная корпорация RST вернула к жизни Рэя Гаррисона. Его жену убили, а сам он получил смертельное ранение. Но современные тенологии сделали из него настоящую машину, неуязвимую ни к одному оружию. Из обычного морпеха Рэй превратился в универсального солдата. Контролируя тело Рея, компания управляет его разумом и воспоминаниями. Бладшот не знает, кто он на самом деле, и его задача это выяснить. Удастся ли это ему, как думаете?
«Мой шпион»
Агент ЦРУ Джей-Джей провалил важное задание. Теперь у него есть только один шанс восстановить доверие. Нужно только следить за одной обычной семьей. Но его засаду разоблачает обычная 9-летняя девочка Софи. Они заключают сделку: Джей Джей учит ее, как это – быть шпионом, а Софи обещает никому не рассказывать о том, что он – агент под прикрытием.
«Тролли 2: Мировое турне»
Правда в том, что троливст в мире много! И тролли в них все разные. Они танцуют иначе, поют иначе и выглядят иначе. Фанк, Кантри, Техно, Классика, Поп и Рок – все многообразие музыки подвластны троллям. Теперь они хотят объединиться, чтобы спасти музыку.
«Верю в любовь»
Джереми Кемпа – настоящая звезда христианской музыки. Он верует в Бога и пытается жить по заповедям. Но когда любовь всей его жизни узнала о серьезной болезни, вера парня пошатнулась. Него возникло много вопросов о справедливости жизни.
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