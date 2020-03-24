12 лет спустя: Как сейчас выглядят актеры фильма «Сумерки»

Первый фильм саги «Сумерки» появился на экраны в далеком 2008 году, ровно 12 лет назад. С тех пор было снято пять фильмов о вампирах, любви и дружбе, которые до сих пор остаются любимыми тысячами поклонников во всем мире.

Мы решили посмотреть, как за 12 лет измелись актеры, сыгравшие главные роли в культовой саге.

Роберт Паттинсон

Роль харизматичного вампира Эдварда Каллена досталась красавчику Робберту Паттинсону и стала знаковой в его карьере. До этого парень уже успел засветиться в роли Седрика Диггори в четвертой части «Гарри Поттера», но всемирную славу ему принесла таки роль в «Сумерках». Параллельно со съемками саги Роберт успевал сниматься в других успешных проектах: «Помни меня», «Милый друг», «Ровер» и др. А совсем скоро в 2021 году мы увидим актера в роли Бэтмена, и это однозначно успех!

View this post on Instagram A post shared by Robert Pattinson (@robertpattinsonofficial) on Jul 4, 2019 at 4:55pm PDT

А вот с личной жизнью у актера никак не складывается: долгое время он встречался со своей партнершей по площадке – Кристен Стюарт, но после ее измены в 2012 году пара разбежалась. В 2015 году Паттинсон объявил о помолвке с певицей Талией Барнетт, но спустя 2 года и эти отношения разрушились. С тех пору с кем только не «сводят» папарацци актера: и с Беллой Хадид, и с Мией Васиковской, и с Сьюки Уотерхаус. Поговаривают, что последней актер даже сделал предложение! Что ж, посмотрим, как скоро один из самых завидных женихов Голливуда лишиться своего статуса.

Кристен Стюарт

За 12 лет эта актриса, сыгравшая Беллу Свон, успела многое! На площадку «Сумерек» Кристен пришла в 17 лет, и пять лет своей жизни посвятила съемкам саги о вампирах. Не удивительно, что у них начался роман с Робертом Паттинсоном, с которым они играли влюбленных все это время. Но с окончанием съемок закончился и роман, и Стюарт ушла от Роберта к режиссеру Руперту Сандерсу. Правда, ненадолго, пара повстречалась меньше года. После неудавшихся отношений Стюарт и Паттинсон сделали еще одну попытку возобновить роман, но эта затея не увенчалась успехом. В 2016 году актриса призналась в своей бисексуальности и объявила, что давно состоит в отношениях с дизайнером спецэффектов Алишей Каргайл. Спустя некоторое время девушки разошлись, но после этого Стюарт строила отношениями исключительно с девушками.

View this post on Instagram A post shared by Kristen Stewart (@kristenstewartx) on Jan 21, 2020 at 1:43pm PST

Карьера Стюарт тоже активно развивается. В 2012 году она снялась в главной роли в картине «Белоснежка и охотник», и с тех пор не пропадает с широких экранов. Кирстен можно увидеть в фильмах «Светская жизнь», «Персональный покупатель», «Опасная роль Джин Сиберг», новых «Ангелах Чарли» и совсем свежем фильме 2020 года «Под водой».

Тэйлор Лотнер

Карьера актера, сыгравшего роль Джэйкоба Блэка, после «Сумерек» пошла на спад. Он получил роль в комедийном сериале «Куку», а в 2016 был выбран на роль врача Кэссиди Каскеда в телесериале Райана Мерфи «Королевы крика». В 2010 Тейлор сыграл одну из главных ролей в фильме «День святого Валентина», где познакомился с Тейлор Свифт. После съемок они начали встречаться, но роман продлился недолго.

View this post on Instagram A post shared by Taylor Lautner (@taylorlautner) on Dec 6, 2019 at 10:35am PST

Тейлору также приписывают романы со многими девушками – Селеной Гомес, Лили Коллинз, Мари Авгеропулос. На данный момент 28-летний Тейлор встречается со своей тезкой Тей Доум.

Эшли Грин

Пик карьеры Эшли, сыгравшей Элис Каллен, пришелся на 2010-2013 года. В это время актриса, кроме «Сумерек», успела сниматься параллельно в нескольких картинах: «Лето. Одноклассники. Любовь», «Жаль, меня здесь нет», а также заполучила главные роль в фильмах «Скейтлэнд» и «Явление». Эшли можно увидеть и в сериалах, например, в популярном шоу о модельерах – «Американские реалии».

View this post on Instagram A post shared by Ashley Greene Khoury (@ashleygreene) on Jan 16, 2020 at 12:02pm PST

С 2018 года актриса практически полностью посвятила себя семье. Она вышла замуж за актёра озвучки Пола Коури, с которым до этого встречалась около 5 лет. Правда, уже после свадьбы актриса успела сыграть в фильме вместе с Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон, правда самой Эшли в этот раз досталась роль второго плана.

Келлан Латс

Актер, которому в «Суперках» досталась роль Эммета Каллена, после окончания съемок в саге особого успеха в кино не достиг. Правда, всё же успел на волне успеха снять в главной роли в фильме «Геракл: Начало легенды» и стать лицом новой марки одежды от Кельвина Кляйна.

View this post on Instagram A post shared by Kellan Lutz (@kellanlutz) on Jan 23, 2020 at 11:38am PST

Еще 35-летний Келлан может похвастаться тем, что он отличный муж: в 2017-м актер женился на модели Бриттани Гонсалес. В феврале жена Келлана потеряла ребенка на 6 месяце беременности. Сейчас пара практически не появляется в новостях.

Питер Фачинелли

В «Сумерках» Питер сыграл очаровательного и загадочного Карлайла Каллена, главу вампирского семейства. У актера внушительная фильмография, но, что удивительно, после съемок в саге его карьера пошла на спад. Его лучшая и наиболее известная роль – доктора Фитча Купера в сериале «Сестра Джеки». Время от времени Питер мелькает на широких экранах, в 2019 снялся в фильме «Обратный отсчёт» в роли доктора Салливана.

View this post on Instagram A post shared by Peter Facinelli (@peterfacinelli) on Jan 19, 2020 at 6:20pm PST

Сразу после съемок финальной части «Сумерек» в 2012 году Питер развелся с женой после 7 лет брака. У него есть три дочери: Лука Белла Фачинелли, Лола Рэй Фачинелли и Фиона Ив Фачинелл. С 2012 по 2016 год у Питера был роман с актрисой Джейми Александер, пара даже успела сыграть помолвку, но отношения закончились так же стремительно, как и начались. В том же году Фачинелли начал встречаться с актрисой Лили Энн Харрисон, и пара до сих пор вместе.

Наблюдать за тем, как меняются актеры любимых фильмов всегда интересно. Но не менее интересно, вновь погрузится с головой в мир увлекательной вампирской саги. Смотрите все части «Сумерек» на Новом канале:

«Сумерки» в понедельник 23 марта в 21:00

«Сумерки: Новолуние» во вторник 24 марта в 21:00

«Сумерки: Затмение» в среду 25 марта в 21:00

«Сумерки: Рассвет. Часть 1» в четверг 26 марта в 21:00

А в пятницу 27 марта с 11:00 вы можете посмотреть сразу все пять частей любимой саги. Не пропустите!

В тему:

Как сейчас выглядят главные героини сериала «Отчаянные домохозяйки»

Коронавирус загнал на карантин? Какие позитивные сериалы посмотреть