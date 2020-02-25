Инста-дива продемонстрировала шикарную фигуру

Уберите детей от экранов и закройте им доступ в Instagram! Обладательница одной из величайших поп шоубиза Ким Кардашьян выложила новые горячие снимки. Селебрити предстала перед камерой в одной только белье телесного цвета. А все ради рекламной кампании своего бренда Skims.

Недавно Ким выпустила новое удобное белье для женщин Naked. Главная фишка коллекции – корректирующее белье представлена ​​во многих вариантах телесного цвета. Поэтому каждая девушка, независимо от цвета кожи, сможет найти свой идеальный мэтч. Как пишет сама Ким Кардашьян, «эта линейка поможет любой девушке выглядеть как богиня, и совсем необязательно для этого иметь такие же формы, как у меня».

Продемонстрировать новую коллекцию Naked жена Канье Уэста решила на себе. Для этого она организовала горячую фотосессию в телесной белье на фоне фактурного каньона. Ее нежный образ удачно дополнили распущенные волосы. В социальных сетях звезда написала, что гордится своей новой работой, а подписчики засыпали свою любимицу хвалебными комментариями.

Особым реквизитом на съемке стал концепт-кар 1970 Lancia Stratos HF Zero. Это первый в мире автомобиль, созданный специально для участия в гонках. Оказывается, Ким два года мечтала о том, чтобы устроить фотосессию именно с этим автомобилем. В 2018-м она даже писала об этом у себя в Twitter.

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