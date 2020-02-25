Безумно горяче: Ким Кардашьян обнажилась для рекламной кампании белья
Инста-дива продемонстрировала шикарную фигуру
Уберите детей от экранов и закройте им доступ в Instagram! Обладательница одной из величайших поп шоубиза Ким Кардашьян выложила новые горячие снимки. Селебрити предстала перед камерой в одной только белье телесного цвета. А все ради рекламной кампании своего бренда Skims.
Недавно Ким выпустила новое удобное белье для женщин Naked. Главная фишка коллекции – корректирующее белье представлена во многих вариантах телесного цвета. Поэтому каждая девушка, независимо от цвета кожи, сможет найти свой идеальный мэтч. Как пишет сама Ким Кардашьян, «эта линейка поможет любой девушке выглядеть как богиня, и совсем необязательно для этого иметь такие же формы, как у меня».
Продемонстрировать новую коллекцию Naked жена Канье Уэста решила на себе. Для этого она организовала горячую фотосессию в телесной белье на фоне фактурного каньона. Ее нежный образ удачно дополнили распущенные волосы. В социальных сетях звезда написала, что гордится своей новой работой, а подписчики засыпали свою любимицу хвалебными комментариями.
Особым реквизитом на съемке стал концепт-кар 1970 Lancia Stratos HF Zero. Это первый в мире автомобиль, созданный специально для участия в гонках. Оказывается, Ким два года мечтала о том, чтобы устроить фотосессию именно с этим автомобилем. В 2018-м она даже писала об этом у себя в Twitter.
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