В Нацотборе на «Евровидение – 2020» свои силы еще раз испытывает певец KHAYAT. В прошлом году он уже участвовал в этом конкурсе, но не прошел в финал. В этом году KHAYAT представил новую песню, с которой надеется поехать представлять Украину на «Евровидении-2020». Лови 10 самых интересных фактов о KHAYAT.

1.KHAYAT – это не псевдоним, а реальное фамилия исполнителя и переводится с арабского как «жизнь». Вне сцены парень – Андрей Хайат.

2.Участник нацотбора на «Евровидение-2020» родом из Знаменки. Ему 22 года. Андрей окончил музыкальную школу, умеет играть на аккордеоне. Но по образованию не музыкант. Он окончил Киевский педуниверситет им. М. Драгоманова, где изучал английский и арабский языки.





3.Родители певца не поддерживали его увлечение музыкой, потому что не считали эту профессию серьезной. Но Андрей продолжает идти к своей мечте. Все начиналось с выступлений на городских мероприятиях, а сейчас он покоряет такие огромные площадки, как Нацотбор на «Евровидение – 2020».

4.Сестра Андрея Далия – его преданный фанат. Она внимательно слушает треки и комментирует, задела ее песня или нет.

5.Первую песню Андрей написал в 15 лет, но долго никому ее не показывал. А когда решился и выложил в Интернет, то сразу получил предложение о сотрудничестве от режиссера Севин Диевой. Так появился клип на песню «DEVOCHKA».

6.Каждая песня KHAYAT рассказывает о его личным опыте. Так поклонники его творчества могут узнать о переживаниях певца, который не любит рассказывать о личной жизни.

7.Песня для Нацотбора-2020 все же будет отличаться от той, что была в прошлом году. В ней будет и электроника, и украинская этника, и немного восточных мотивов. Для исполнителя важно нести украинскую идентификацию в песне. KHAYAT надеется, что трек получит поддержку как зрителей, так и судей.

8. Андрей не суеверен. Он не верит в счастливые числа. И считает, что победу в полуфинале может принести только хороший саунд и вокал.

9. KHAYAT вдохновляется украинскими мотивами. И обожает миксовать старинные народные песни с современными ритмами.

10. Он не относится к «Евровидению» как к конкурсу. Для него участие в нацотборе это прежде всего возможность продемонстрировать Украине свою музыку.

Фото – @ado.khayat

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