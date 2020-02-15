Нацотбор на «Евровидение-2020» в самом разгаре! И мы продолжаем знакомить тебя с его конкурсантами. Ранее Новый канал писал, что в список участников Национального отбора на «Евровидение-2020» вошли самые талантливые и креативные артисты страны. В их числе – молодой исполнитель Александр Порядинский.

Хочешь узнать больше про Александра Порядинского? Читай интересные факты об участнике Национального отбора на «Евровидение-2020»!

10 фактов об Александре Порядинском

1. Свою музыкальную карьеру артист начал в составе ансамбля «Ровесник».

2. В детстве чуть не утонул. Сашу затянуло течением, он звал на помощь, но все думали, что мальчик просто балуется. Серьезность ситуации заметил мимо проходящий парень, он быстро среагировал и вытащил Порядинского из воды.

3. В подростковом возрасте Александр Порядинский был настоящим экстремалом: прыжки с моста, с парашютом, через пропасть… Но настоящая страсть артиста – скорость.

4. 5 января 2014 года Порядинский стал победителем четвертого сезона музыкального талант-шоу «Х-фактор».

5. Сразу после «Х-фактора» Саша уехал со своими поклонниками в Харьков, где жил, учился, лечился и худел целых пять лет.

6. Александр Порядинский – человек ночи. Певец любит ночную дорогу, ночные прогулки по улице. Музыку и стихи он пишет исключительно ночью.

7. Когда артист собирается участвовать в каком-нибудь конкурсе, он всегда заболевает. Но это никогда не останавливает его.

8. Саша всегда отработает концерт, даже если в зале будет сидеть один человек. «Зритель купил билет, пришёл ко мне на концерт и ждет меня», – объясняет свою позицию певец.

9. Бывало, что от децибелов его голоса на концертах разрывались лампочки.

10. Александр Порядинский влюблен! Раскрывать имя избранницы певец не спешит. Но признается, что это девушка из Харькова.

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