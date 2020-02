Возвращение реперкы в шоу-бизнес не обошлось без скандала

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж порадовала своих поклонников новым треком «Yike». Он стал первым для артистки после того, как в сентябре прошлого года она объявила о завершении карьеры. Целых полгода Минаж не выпускала новую музыку. С ее участием выходили только заранее записанные куплеты для песен других артистов.

Трек «Yike» Ники Минаж вызвал волну Хейт в ее Instagram. Еще за несколько дней до официального релиза эпатажная дива запостила тизер в своей социальной сети. Фидбэк был отрицательный. А все из-за такие строки: «Все вы сучки, как Роза Паркс, поднимите задницы (All you bitches Rosa Parks, uh-oh, get your ass up, uh)».

В треке Ники Минаж вспоминает покойную политическую активистку Розу Паркс. Она стала одной из основателей движения за права темнокожих граждан в США. В 955 году Паркс отказалась уступать сидячим местом в автобусе светлокожих пассажиру. А в те времена темнокожим гражданам отводили специальную «секцию для цветных» с местами в конце автобуса.

Выход тизера на трек «Yike» Ники Минаж совпал с днем ​​рождения Розы Паркс 4 февраля. Тогда подписчики реперкы засыпали ее негативными комментариями в Instagram.

