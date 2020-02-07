Роберт Паттинсон признан идолом мужской красоты

33-летний актер обошел своих коллег Брэда Питта и Джорджа Клуни и возглавил список самых красивых мужчин мира

Популярный британский актер Роберт Паттинсон был признан самым красивым мужчиной по версии ученых. Британский пластический хирург Джулиан Да Сильва провел расчеты за древнегреческой формулой золотого сечения. Так, оказалось, что внешность Роберта Паттинсона на 92,15% идеальна!

Рейтинг красавцев составили с помощью компьютерного метода картографирования. Всего лишь простая математика! Привлекательность мужчины определяли измерением его губ, глаз, подбородка и других черт лица.

На втором месте рейтинга самых красивых мужчин оказался актер Генри Кавилл, известный по ролям Супермена и Ведьмака. Его пропорции совершенны на 91,64%. Третье место с «идеальным» лицом занял Брэдли Купер с показателем 91%.

Роберт Паттинсон не упал своим хорошеньким лицом в грязь перед Брэдом Питтом и Джорджем Клуни. Знаменитые актеры тоже вошли в ТОП-5 – и последний замыкал пятерку рейтинга.

Отметим, что звезда киносаги «Сумерки» пользовался большой популярностью у юных дам и ранее. Тетради и блокноты с изображением Эдварда Каллена долго не залеживались на прилавках магазинов. А сам Роберт Паттинсон был частым объектом девичьих грез.

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