Украинский певец DANTES (Владимир Дантес) выпустил клип на свой новый сингл «Более или менее». Похоже, артист серьезно взялся за второй шанс в сольной карьере. Недавно он вернулся в шоубиз с треком «Теперь тебя 30».

Смотреть премьеру клипа DANTES – Более или менее онлайн:

В клипе «Более или менее» поднимается проблема эмоциональности и переживаний мужчин в отношениях наравне с девушками. В кадре Дантеса обливают водой, вином, бросают в него цветы, землю, спагетти, муку, бьют и даже разбивают об голову бутылку, что является аллегорией принятия на себя чужой боли и переживаний. Для того, чтобы человек «был опорой» и не передавал эту боль другим, герою нужно просто смыть его собственными слезами, которые и символизирует дождь в кадре.

– Я не страдал от того, что я какой-то маскулинный или наоборот слишком нежный. Я могу спокойно показать эмоции, могу прослезиться на людях от чего-то романтического и трогательного, могу высказать свою точку зрения, которая будет совершенно не подходить другим, – рассказал DANTES эксклюзивно Новому каналу.

Клип «Более или менее» снят одним дублем. Такое интересное решение принял режиссер видео Леонид Колосовский, известный по клипам для группы Ленинград, Время и Стекло и MOZGI.

– Поскольку мы снимали однокадровый клип, то не могли обойтись без тестов. Их мы провели в гараже у Вовы. Три дубля мы били его, осыпали мукой, землей, обливали кефиром и водой. Но цели своей достигли. Мы поняли, что Вова сильный! Он все вытерпит и не собьется, даже несмотря на то, что нужно было петь в 2 раза быстрее. Сами съемки проходили в три этапа и продолжались 20 часов. Всего у нас было 3 набора реквизита и три набора костюмов для Вовы, соответственно на 3 дубля. Тот, который вы увидите в финальном клипе – это крайняя, третий – поделился Леонид Колосовский.

Песню «Более или менее» для DANTES написала певица Jerry Heil. Это уже вторая совместная работа артистов. С треком «Теперь тебя 30», который также написал Jerry Heil, Владимир Дантес стартовал свой новый сольный проект DANTES.

– Эта песня была написана тогда же когда и «Теперь тебя 30». У нас просто все сразу сложилось хорошо. Яна меня классно чувствует. У меня нет такого скила писать музыку. Я не так хорошо ее чувствую, как, например, Jerry Heil или моя Надя. Я могу только иногда подписать текст. Я стараюсь развивать в себе способность писать. Даже если ты сам автор, чтобы не выписываться, нужно иногда с кем-то сотрудничать. Поэтому я благодарен, что на моем пути встретился такой Яна, – поделился DANTES с Новым каналом.

Надеемся, полноценный альбом DANTES выйдет уже совсем скоро.

Текст песни Более или менее:

Него не гони,

не гонись за ним

У него же

Взгляд туман, в легких дым

Да черт с ним

Небо не боясь

Небу ясному улыбаясь

Упала в грязь напрасно

Пой пой только не реви

Он не стоит слёз твоих

Ведь

Он он забрал себе всё что

Вы делили на двоих

Более или менее

Больно но холодно в сезон отопления

Это преступление

Не кричи постой

Бей посуду

Бокал наполовину пустой

Бокал наполовину пустой

Бокал наполовину

Незо не зови

Независимый но всё же

Остался должен

Мурашкам на коже

Нету нету сил

Не тусила ты той ночью

А он уходит молча

Пой пой только не реви

Он не стоит слёз твоих

Ведь

Он он забрал себе всё что

Вы делили на двоих

Более или менее

Больно но холодно в сезон отопления

Это преступление

Не кричи постой

Бей посуду

Бокал наполовину пустой

Бокал наполовину пустой

Бокал наполовину пустой

Проданы Билеты

На спектакль нет мест

Снегом занесло

Любимый тёплый подъезд

Кто-то хочет помочь

Кто-то высказать мнение

Ну как ты там

Более или менее

Больно но холодно в сезон отопления

Это преступление

Не кричи постой

Бей посуду

Бокал наполовину пустой

Бокал наполовину пустой

Бокал наполовину пустой

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