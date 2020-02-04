Несколько недель назад СТБ и UA: Суспільне мовлення объявили, что новым членом жюри Национального отбора на «Евровидение-2020» стал Виталий Дроздов. Он является генеральным продюсером радиохолдинга №1 в Украине «ТАВР Медиа», генеральным директором «Хіт ФМ». Дроздов – один из самых влиятельных музыкальных экспертов Украины. Поэтому именно с ним мы решили обсудить недавний триумф Билли Айлиш на «Грэмми-2020» и разобраться, есть ли у украинских артистов шансы повторить ее успех. Эксклюзив!

26 января в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии «Грэмми-2020». Главным триумфатором мероприятия стала 18-летняя Билли Айлиш. Американская певица забрала сразу пять статуэток! В чем феномен Билли Айлиш, разбирался Виталий Дроздов – новый член жюри Национального отбора на «Евровидение-2020».

– У этого феномена много составляющих, – рассказал Дроздов. – Во-первых, это очень талантливая артистка, с отличным музыкальным вкусом и эрудицией. Это не музыка на пустом подростковом гормональном взрыве, за её треками чувствуется большой культурологический музыкальный багаж.

Кроме этого – визуальная яркость, безумные цветовые решения, которые сопровождают её повсюду – внешний вид, костюмы, обложки песен и так далее. И это не просто современная визуальная яркость, в ней чувствуется и сумасшедший вызов, и при этом сдержанность вкуса одновременно, эдакая гламурная революционность. Чего, кстати, не было 10 лет назад у Леди Гага – там была только визуальная пощёчина общественному вкусу, а здесь присутствует и сам вкус, его новая интерпретация. При этом её образ – очень близок к образу простого современного подростка, одновременно простой и трендовый.

Безусловно, одна из самых отличительных её фишек – это, как сейчас модно говорить, вокальный дизайн. Достаточно уникальная вокальная техника, вокальная многогранность, сильная эмоция, передающаяся на грани шепота, которую очень круто смогли зафиксировать в записи саунд-продюсеры (это очень и очень непросто).

Огромную роль в её популярности играют также тексты песен – об актуальных подростковых проблемах. Важны также и качества её личности – она не боится быть странной, нелепой. Ну, и не в последнюю очередь сыграло роль то, что она работает с отличным лейблом, который хорошо делает свою работу: у Билли очень грамотный промоушен.

Кстати говоря, половина этих пунктов не очень очевидна украинскому обывателю (тексты, работа промоутеров…) И от этого, как я вижу по цифрам наших исследований, её песни не так популярны в Украине, как в США. Для украинцев она пока остается, скорее всего, интересной яркой вспышкой, немного странноватой. Именно поэтому так много у нас сейчас ведётся споров по поводу её успеха и его накрученной хайповости. Мне же её успех кажется абсолютным и заслуженным.

Кроме феномена Билли Айлиш, Виталий Дроздов поделился с Новым каналом своим мнением об украинском шоу-бизнесе. По его словам, многие наши артисты пытаются повторить успех 18-летней американки. Но это задание не из легких.

– Многие будут пытаться повторить её вокальную технику, и даже уже пытаются, – отметил Дроздов. – Но это непросто сделать. Поэтому такие попытки пока кажутся очень смешными. Если говорить про образ и яркость – то здесь повтор, референс не сработает. Нужно делать что-то непохожее, но такое же смелое.

Называть украинских артистов, которые могли бы повторить успех Билли Айлиш, Виталий Дроздов не спешит. Но говорит, что ближе всех к этой цели приближались Maruv и Jerry Heil, которая попала в список участников Национального отбора на «Евровидение-2020».

– Если говорить о странности, непохожести, а иногда и нелепости (с точки зрения отдельных обывателей), то ближе всех к такому успеху приближались у нас в последнее время Maruv и Jerry Heil. Будет ли кто-то еще? Посмотрим, – подытожил Дроздов.

Справка

Виталий Дроздов – генеральный директор «Хіт FM», генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине «ТАВР Медиа» (6 радиостанций: Хіт FM, Русское радио Україна, Radio ROKS, KISS FM, радио RELAX, Мелодия FM). В январе этого года СТБ и UA:Суспільне мовлення объявили, что Дроздов стал членом жюри Национального отбора на «Евровидение-2020». За судейским столом ему составят компанию Андрей Данилко и Тина Кароль.