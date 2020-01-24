На «Евровидении» народная артистка Украины будет судить своих же подопечных

Украинская певица Тина Кароль стала новым судьей Национального отбора на «Евровидение-2020». Она будет оценивать номера своих протеже из «Голосу країни». Получилось так, что среди 16 конкурсантов этого года двое были подопечными артистки в вокальном шоу. В девятом сезоне проекта в команду Тины попал исполнитель KHAYAT, а в десятом – Дэвид Аксельрод. И теперь они будут соревноваться за право представлять Украину на «Евровидении». И именно Тина Кароль – одна из тех, кто будет решать их судьбу на песенном конкурсе.

Во время жеребьевки Национального отбора на «Евровидение-2020» мы спросили KHAYAT и Дэвида Аксельрода, что для них значит Тина Кароль в судейском кресле Нацотбора. И вот что артисты ответили эксклюзивно Новому каналу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ado.khayat 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Для меня Тина Кароль – невероятно талантливый музыкант, – поделился KHAYAT. – Уважаю ее прежде всего не просто как музыканта, а как женщину. Я имел возможность с работать с ней на «Голосі», поэтому мне очень важно не разочаровать именно ее. Мнение Тины будет для меня очень авторитетным. Знаете, когда ты работаешь с тренером на проекте, а потом она сидит в жюри, это даже труднее для меня, чем для других участников. Тина Кароль человек, которого они впервые видят. Зная ее характер, я могу сказать, что она будет максимально объективной. Если ей что-то не понравится, обязательно об этом скажет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram david__axelrod 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А когда журналистка спросила Дэвида Аксельрода, как на него повлияет судейство Тины Кароль, буде тли это более волнительно или ответственно, он сказал следующее:

– Подобных эмоций у меня это не вызывает. Я знаю только, что Тина – профи. Она сможет оценить все со стороны «Евровидения». Ведь была там и знает, как это происходит.

Что же скажет Тина Кароль о выступлениях своих подопечных на Нацотборе на «Евровидение-2020», узнаем уже совсем скоро. KHAYAT и Дэвид Аксельрод выступят во втором полуфинале под номерами 6 и 7 соответственно. Удастся ли им выйти в финал, который состоится 22 февраля, покажет голосования судей и зрителей.

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