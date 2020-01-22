Video: Жеребьевка Нацотбора на Евровидение 2020: участники поделились впечатлениями и рассказали о своих песнях Жеребьевка Нацотбора на Евровидение 2020 уже состоялась. Смотри эксклюзивное видео с участниками Национального отбора на Евровидение 2020 в Украине

В среду, 22 января, состоялась жеребьевка Национального отбора на «Евровидение-2020». Оно определило, в каком полуфинале и под каким порядковым номером будет выступать каждый из 16 конкурсантов. Открывать первый полуфинал будет группа [О], певцу KHAYAT снова выпало петь во втором полуфинале под номером шесть, а Katya Chilly вообще не появилась на жеребьевку.

Новый канал поговорил с участниками Национального отбора на «Евровидение-2020» и узнал, какие песни будут выполнять конкурсанты, кого считают конкурентами и боятся замечаний жюри и подколов Сергея Притулы. Смотри все это в эксклюзивном видео Нового канала по жребию Национального отбора на «Евровидение-2020».

Читай также:

Список участников Нацотбора на «Евровидение-2020»: Кто все эти люди?

Оцени конкурсные песни участников Нацотбора на Евровидение 2020! (Обновляется)