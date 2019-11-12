Новый каналG-spaceШОУМАНИЯГоряче, прям припекает! Эмили Ратаковски разделась на пляже (ФОТО)

Горяче, прям припекает! Эмили Ратаковски разделась на пляже (ФОТО)

The Art Of Elysium's 12th Annual Celebration - Heaven - Arrivals

Известная модель и актриса Эмили Ратаковски особенно гордится своей фигурой. Поэтому регулярно постится пикантные фоточки в своем Instagram. Недавно селебрити опубликовала снимок, на котором позирует полностью обнажена.

На фото Эмили Ратаковски отдыхает на пляже. Она лежит на шезлонге полностью голая. Ее грудь едва прикрывает пляжная панамка в леопардовый принт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

emrata

«Привет. Надеюсь, у всех вас хороший день. Я рэпер из Азии. Если вам просто понравится этот комментарий, чтобы больше людей могли заметить меня, это означало бы для меня мир. Спасибо, любимые», – подписала фото Эмили Ратаковски.

Такие Пантерка теперь водятся на пляже. Фото настолько горячо, что горит!

Фото: Getty Images

Читайте также:

«Скуби-Ду!»: смотри официальный трейлер мультфильма

YOURA, Latexfauna и новые участники церемонии награждения Jäger Music Awards 2019

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания Эмили Ратаковски