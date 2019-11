Скуби, Скуби, Скуби-Ду !! Where are you? А он уже снова здесь! Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила трейлер новой серии мультфильма «Скуби-Ду!». Он рассказывает о приключениях четырех подростков Фреда, Дафни, Велма, Шэгги и болтливого пса Скуби-Ду, которые решают сверхъестественные загадки.

Скуби-Ду!: смотреть официальный трейлер

Новый мультфильм покажет первую встречу Скуби и Шеґґи, которым суждено стать неразлучными друзьями. А также о том, как они познакомились с юными детективами Фредом, весьма и Дафной и вместе основали известную компанию Mystery Inc. Друзей ждет самое сложное дело в истории: им нужно разгадать таинственную заговор – попытку выпустить в свет собаку-призрака по прозвищу Цербер. Отчаянная команда стремится остановить этот глобальный «собакалипсис». Однако впоследствии они узнают, что Скуби имеет загадочное прошлое и судьбу епичнишу, чем кто-либо только мог представить!

Премьера мультфильма «Скуби-Ду» ожидается 15 мая 2020.

