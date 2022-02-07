Маникюр на февраль 2022: идеи дизайна в фото
Ну, как там проходит твоя зима? Ручки, мерзнут, сохнут? А ты мажешь их увлажняющим кремом? Не забывай об активном уходе за ними! И, конечно, не забывай о новеньком маникюре. С ним твои руки всегда будут выглядеть ухоженными и женственными. Уже не знаешь, где искать идеи? Именно для тебя Новый канал сделал подборку идей дизайна маникюра на февраль 2022 года.
Маникюр на февраль 2022:
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Фото — iStock
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