Идеи запоминающихся подарков на Новый год – та еще задача. Что бы такое преподнести на праздник, чтобы и не банально, и запомнилось, и вызвало много восторженных эмоций? Мы поможем тебе подобрать лучший вариант подарка на Новый год 2021!

В поисках самых эмоциональных подарков нужно в первую очередь подумать, какое именно ощущение хочется подарить получателю: адреналин, безудержное веселье, восторг от момента или уютно проведенное время.

Что подарить на Новый год 2021

Полет на самолете над Киевом – воздушная прогулка над городом и его окрестностями для настоящих смельчаков

воздушная прогулка над городом и его окрестностями для настоящих смельчаков Полет на воздушном шаре под управлением профессионального пилота. Никто не останется равнодушным от этих эмоций

под управлением профессионального пилота. Никто не останется равнодушным от этих эмоций Картинг – соревнование на мощных мини-автомобилях без кузова с другими гонщиками. Администратор выдаст каждому защитную экипировку. После финиша он определит победителя.

– соревнование на мощных мини-автомобилях без кузова с другими гонщиками. Администратор выдаст каждому защитную экипировку. После финиша он определит победителя. Мастер-класс по кулинарии! Такому подарку точно будут рады все девочки, ведь на подобных ивентах учат готовить фирменные блюда – стейки, десерты, торты… Выбирай что-то оригинальное и не прогадаешь.

Такому подарку точно будут рады все девочки, ведь на подобных ивентах учат готовить фирменные блюда – стейки, десерты, торты… Выбирай что-то оригинальное и не прогадаешь. Запись сингла в профессиональной студии со сведением готового трека. Специалист проведет инструктаж и покажет, как работать с микрофоном. А после этого исполнитель приступит к записи.

Мастер-класс по скалолазани ю для двоих – отличная возможность провести время с пользой для здоровья и запастись новыми яркими впечатлениями.

для двоих – отличная возможность провести время с пользой для здоровья и запастись новыми яркими впечатлениями. Флоат-капсула – оздоровительная процедура, которая позволяет полностью расслабиться, плавая на поверхности воды.

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. Найти зону по интересам будет совсем несложно, ведь здесь очень просто посетить мастер-классы и семинары от сертифицированных специалистов YouTube, уроки по танцам и съемкам шоу программ, выступления любимых музыкантов. Кроме того, на фестивале традиционно будут сотни блогеров, которым можно задать интересующие вопросы, заглянув на автограф-сессии. Мастер-класс фотографии для новичков, где преподаватель обучит базовым принципам работы с камерой, расскажет об экспозиции, понятии качества кадра и режимах съемки.

где преподаватель обучит базовым принципам работы с камерой, расскажет об экспозиции, понятии качества кадра и режимах съемки. Автомобильный квест – детективная командная игра на логику, в которой задействованы разные городские локации. На каждой точке участники будут выполнять различные креативные задания.

Надеемся, что наша подборка поможет вам удивить близкого человека! Экспериментируйте!

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