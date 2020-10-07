Каким оно было – «Лето на ВДНГ»: Подводя итоги

В этом сезоне парки и зоны отдыха под открытым небом стали особенно ценными для киевлян. Карантин изменил нашу повседневную жизнь, повлиял на индустрию развлечений и оставил без массовых мероприятий и фестивалей этим летом весь мир.

После длительной самоизоляции одним из первых с карантина вышел Национальный комплекс «Экспоцентр Украины». Сезонный парк развлечений «Лето на ВДНГ» открылся 14 мая.

В течение четырех месяцев 17 развлекательных локаций помогали ВДНГ сохранять уже традиционный статус самого посещаемой досуговой площадки в Киеве. Всего за период работы проекта «Лето на ВДНГ» в этом году Экспоцентр встретил более 1750000 посетителей.

«На 2020 год у нас были грандиозные планы: восстановить освещение на большей части территории, отремонтировать один из бассейнов и фонтан за концерт-холлом, обновить электросеть одного из павильонов. И, конечно, запустить наш сезонный масштабный проект “Лето на ВДНГ”. Однако с приходом марта стало понятно, что главная задача этого года — сохранить на плаву ВДНГ вместе с командой», — рассказывает генеральный директор ВДНГ Евгений Мушкин. — «Действительно, этот сезон был, пожалуй, самым сложным в истории современного ВДНГ. В начале карантина нам даже пришлось принять экстренные меры и прибегнуть к временному сокращению команды и зарплат. Мы не знали чего ожидать дальше, поэтому готовились к худшему. К счастью, наши пессимистические прогнозы не воплотились в жизнь. Поэтому летом мы смогли активно начать новый сезон».

Самыми популярными локациями по рейтингу посещаемости стали фэнтези-парк «Живые драконы и волшебные деревья» (28000 гостей), пространство семейного отдыха Kacheli (25000), контактный зоопарк Animal Park (15000), веревочный парк Sky Park (13000) и зона развлечений Kid City (12000 ). Тысячи посетителей проводили время в Саду гамаков и Пикник Саду. Большой популярностью пользовались также велопрокат и прокат электротранспорта на территории комплекса.

В этом сезоне на ВДНГ появились также познавательные экскурсии по историческим местам Экспоцентра. По словам команды, главная идея такой активности — помочь гостям больше узнать о любимом месте досуга, раскрыть его тайны, а также ближе познакомиться с его историей и настоящим. Во время экскурсии можно посетить давно закрытые павильоны и локации, среди них оранжерея, угольная шахта и ротонда главного павильона ВДНГ.

«Несмотря на кризис территория ВДНГ продолжает свое развитие и реновацию. Так, недавно мы инициировали масштабную благотворительную акцию под названием “Вхід до змін”. Ее цель заключается в том, чтобы привлечь к реконструкции павильонов и общего доброустрию комплекса всех неравнодушных гостей Экспоцентра. Теперь попасть на территорию ВДНГ можно двумя способами — бесплатно, как и раньше, или воспользовавшись соответствующим пропускным пунктом “Вхід до змін”. Выбирая последний — гости комплекса смогут внести вклад в развитие Экспоцентра, ведь ВДНГ не финансируется из государственного бюджета, и таким образом поддержать любимое место отдыха финансово», — добавляет Евгений Мушкин.

Еще одна интересная инициатива, что стартовала в этом сезоне на ВДНГ — подписание Меморандума о партнерстве с компанией RE-leaf PAPER, которая занимается экологичным изготовлением бумаги из сухих листьев. Чтобы продемонстрировать, что в современном мире изготовления бумаги возможно без вырубки деревьев, опавшие листья с деревьев, растущих на территории ВДНГ, будут передаваться для изготовления бумаги и картона по уникальной экотехнологии.

Завершили летний сезон на ВДНГ открытием Музея Науки при поддержке Малой академии наук Украины. Здесь можно покататься на велосипеде с квадратными колесами, отправиться в космическое путешествие, увидеть двухметровую голограмму и 60-килограммовый кристалл, составить из атомов воду в дополненной реальности и узнать, как устроен организм человека. Всего для посетителей здесь создали более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций.

Уже вскоре на ВДНГ начнет свою работу крупнейший в стране парк-фестиваль зимних развлечений «Зимняя страна» — старт сезона запланирован на 12 декабря.

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