Kurazh Jazz… not only Jazz

15-16 августа с нами снова Кураж — любимая киевская дневная вечеринка и барахолка.

Музыки на Кураже всегда много, но, продолжая дневные вечеринки, Кураж напоминает, что лето нужно жить в танце. Поэтому, в этот раз вас ждет невероятный фьюжн, идеальный для теплых летних вечеров: музыканты сконцентрируются на джазе, объединяя его с электронной музыкой и хаусом. С первым визитом на Кураже: mama13 (живой звук), Саша Жиляев, Lazy Jesus, BEDROOM MUSIC (Odesa) (живой звук), LOW: philipp markovich, pavel plastikk b2b serge jazzmate.

Отборная барахолка в Rotten Ambar и возвращение барахолки в павильоне в уменьшенном формате, лекторий, воркшопы и челленджи. Новый собственный бар Кураж — Синичка, будет угощать натуральными винами, а на фудкорте каждый найдет что-то на свой вкус.

Среди спикеров лектория Лера Бородина (Oh my look, Lavla, G.Bar, SO DODO), Ирина Горовая (Mozgi group), Игорь Сухомлин (“Чашка”, “Mimosa Brooklyn Pizza”), Полина Неня, Артур Оруджалиев, Катя Джейкобс, Таня Пекарчук (Green Forest), Виктор Шраменко (Fresh Black).

Также вас ждут практические мастер-классы по диджеингу и искусству, тусовка собак, ретро-автоматы, гончарство, разговорный клуб и многое другое.

И как всегда на Кураже — струящийся шатер над танцплощадкой, все друзья, уникальная атмосфера и танцы день напролет.

Суббота, 15.08

Лекторий

14:00-15:00 — Таня Пекарчук (преподаватель школы иностранных языков Green Forest) — Воркшоп по изучению английского

15: 00-16:00 — Виктор Шраменко (основатель кафе и ростерии Fresh Black) — О кофе простыми словами и как разобраться во вкусах

16:00-17:00 — Игорь Сухомлин (владелец популярных киевских заведений, таких как «Чашка», «Mimosa Brooklyn Pizza”) — Ресторанный бизнес. Руководство выхода из полной ж ***.

17:00-18:00 — Полина Неня (известная киевская издательница) — Вдохновляющий диалог о силе, вере и любви.

Lineup

12:00 — savethetuna

14:00 — Fusion: FUSION SHOWCASE (live)

17:00 — mama13 (live)

18:00 — Саша Жиляев

20:00 — Yura Denysenko

22:00 — Katro Zauber

Воркшопы и мастер-классы

12:00 — Выставка Ростислава Царенко

12:00-19:00 — Мастер-класс по созданию слаймов

12:00-22:00 — Ретро-автоматы

12:00-22:00 — Джаст-дэнс

12:00-21:00 — Гончарство

13:00-18:00 — Школа диджеинга

14:00-16:00 — Разговорный клуб

14:00-18:00 — Мастер-класс «Нарисуй свою Планету» от Ингрет Костенко и Елены Кравец

14:30-16:00 + 16:30-18:00 — Мастер-класс по макраме

15:30- 17:30 — Арт-перфоманс Анастасии Пивоваревич

16:00-19:00 — Воркшоп по перекраске мебели

Лекции, мастер-классы и активности в рамках Тусовки собак

13:00-16:00 — Батченко Мария, тренер для животных, специалист по “добрым дрессировкам”

Лекция “Права собак и что будет за их нарушение”

16:00-18:00 — Екатерина Корж, спортсменка аджилити и представительница тренировочного центра “Каста”.

Мастер-класс “Аджилити для всех”.

16:00-21:00 — готовьте усы, лапы и хвосты. Друзья Куража — Barber Pet, покрасят ваших любимцев в цвета проекта DOG MA специальными безопасными временными мелками.

Ищите также временные переводные тату от Мэри Терещенко и Инста-маски от Ульяны Нешевой.

На Кураже сразу можно будет забрать себе четвероногого друга.

Воскресенье, 16.08

Лекторий

14:00-15: 00 — Катя Джейкобс (мастер по медитаций) — Медитация в большом городе.

15:00-16: 00 — Артур Оруджалиев (винодел в первом поколении) — Невинный public talk о натуральном вино.

16:00-17:00 — Ирина Горовая (бизнесвумен, совладелица группы компаний «MOZGI GROUP», соучредитель продюсерского центра «MOZGI Entertainment»). Public talk в формате: вопрос-ответ

18:00-19:00 — Лера Бородина (главная девочка Oh my look и Lavla, а также соучредитель G.Bar и SO DODO) — Public talk обо всем (модерирует Алена Гудкова)

Lineup

12:00 — Lazy Jesus

14:00 — Fusion: FUSION SHOWCASE (live)

17:00 — BEDROOM MUSIC (Odesa) (live)

18:00-00:00 — LOW:

18:00 — philipp markovich

20:00 — pavel plastikk b2b serge jazzmate

Воркшопы и мастер-классы

12:00 — Выставка Ростислава Царенко

12:00-19:00 — Мастер-класс по созданию слаймов

12:00-22:00 — Ретро-автоматы

12:00-22:00 — Джаст-дэнс

12:00-21:00 — Гончарство

13:00-18:00 — Школа диджеинга

14:00-16:00 — Разговорный клуб английского

14:00-18:00 — Мастер-класс «Нарисуй свою Планету» от Ингрет Костенко и Елены Кравец

14:30-16:00 + 16:30-18:00 — Мастер-класс по макраме

Билеты можно купить в онлайн, а также на кассе при входе (желательно использовать бесконтактные способы оплаты). Также на вход будут действовать билеты, приобретенные на отмененные мероприятия и Кураж ID.

Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам вход бесплатный.

Фото: @kurazh.kyiv

