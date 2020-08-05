Август станет настоящим раем для меломанов и тех, кто скучал по музыке вживую. Ведь на протяжении последнего летнего месяца концерты в столице греметь каждый день! ДахаБраха, Pianoбой, Сергей Бабкин, Ляпис-98, Jah Khalib – мы собрали для вас самые лучшие.

Концерт Сергея Бабкина

Душевный квартирник, как в старые добрые времена, обещает сыграть на летней террасе Сергей Бабкин. Сегодня мы не так часто видим Сергея в атмосфере домашних посиделок на кухне, а следовательно, это выступление не стоит пропускать.

Когда: 6 августа

Где состоится Все.Свої Терраса

Концерт Ляпис-98

Сергей Михалок и его озорная команда не устают устраивать музыкально-театральные представления в стиле «радикальный шансон» и цеплять за живое легендарными песнями. А слушатели не устают приходить и ностальгировать вместе с ними.

Когда: 7 августа

Где состоится: Stereo Plaza

Вертикальный концерт Pianoбой

Формат вертикального концерта пришелся по душе Дмитрию Шурову. Вслед за рядом украинских артистов, музыкант тоже соберет сторонников Pianoбой в гостиничном комплексе «Братислава». Слушателей ждут уютные номера с выходом на балконы, где они будут наслаждаться выступлением группы.

Когда: 8 августа

Где состоится: отель «Братислава»

Шоукейс от лейбла «Много воды»

Учредители лейбла «Много воды» познакомят с новыми яркими именами в украинской музыке в рамках серии концертов «Дистанция». По 5:00 концерта можно будет услышать Astronata, Refinders, Our Atlantic, Дао Парк ZITKANI, Колю Семпла и еще двух приглашенных артистов.

Когда: 9 августа

Где состоится Арт-завод «Платформа»

Концерт Jah Khalib

Хип-хоппер, чьи лирические песни знакомы каждому украинцу, а клипы просматривают на YouTube сотни тысяч раз. Jah Khalib споет «Лейла», «Медина», «Мамасита», «Созвездие ангела», «Если чё, я Баха» на просторах своей «творческой Мекки» – Киева. А именно – на стильной и атмосферной локации отдыха Osocor Residence.

Когда: 18 августа

Где состоится: Osocor Residence

Фестиваль BRO! Fest

Diezel собирает всех рок-легенд вместе. Участник известного украинского группы приглашает меломанов на фестиваль бро. Собственно, бро – это его друзья-артисты, играющие шестичасовой концерт. Обещают, что групп будет восемь, а фестиваль пройдет в вертикальном формате в гостинице «Братислава».

Когда: 24 августа

Где состоится: отель «Братислава»

Концерт ДахаБраха

Этно-хаос группа «ДахаБраха» – уникальный группа, собранный Владом Троицким, благодаря которому об украинской музыке заговорил весь мир, даст концерт под открытым небом. Америка, Европа, известные телевизионные шоу и радийные передачи – пора и киевлян почувствовать удивительные музыкальные чары «ДахаБраха» на себе.

Когда: 27 августа

Где состоится: Всі. Свої Терраса

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