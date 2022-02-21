Маникюр на февраль 2022: идеи дизайна в фото

Ну, как там проходит твоя зима? Ручки, мерзнут, сохнут? А ты мажешь их увлажняющим кремом? Не забывай об активном уходе за ними! И, конечно, не забывай о новеньком маникюре. С ним твои руки всегда будут выглядеть ухоженными и женственными. Уже не знаешь, где искать идеи? Именно для тебя Новый канал сделал подборку идей дизайна маникюра на февраль 2022 года.

Маникюр на февраль 2022:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ℎ???????????????? ????????????????????-???????????????????? (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????ℎ???????????????? ????????????????????-???????????????????? (@thenailloungeipswich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAILS DESIGNER ????️#nail (@matuszewsk.a)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от petite fashion • lifestyle (@astoldbyalycia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 김포네일 운양동네일 | 미도리네일 (@midorinail_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eden Raz (@edenraz87)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beatrice Mirică (@bm.nailcorner)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beatrice Mirică (@bm.nailcorner)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PB Nails (@pb_nails_poland)

Фото — iStock

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