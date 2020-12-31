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В чем встречать Новый год 2021: луки по знакам зодиака

В чем встречать Новый год 2021

Новый год 2021 уже на носу! А это значит – пришло время подбирать идеальный образ для торжества. Мы уже писали, в каком цвете встречать Новый год 2021. Наши рекомендации помогут тебе привлечь удачу и успех на весь год – год Белого Металлического Быка! А сегодня рассказываем, в чем встречать Новый год 2021- рекомендации по знакам зодиака ищи дальше в материале

В чем встречать Новый год 2021? Рекомендации по знакам зодиака: Овны, Львы, Тельцы

В чем встречать Новый год 2021

Твой идеальный вариант наряда для празднования Нового года 2021 – платье. Будь элегантной, яркой и роскошной! Хочешь понравиться не только окружающим, но и тотемному животному года – Белому Металлическому Быку? Тогда надень на праздник облегающее платье в пол металлического оттенка. Это цвет понравится Белому Быку, и она щедро одарит тебя удачей. А дополнительный акцент в виде разреза до бедра или выреза на спине только усилит «привлекающий» эффект!

В чем встречать Новый год 2021? Рекомендации по знакам зодиака: Стрельцы, Девы, Козероги

В чем встречать Новый год 2021

Глубокое декольте и мини-юбки – табу! Если хочешь, чтобы 2021 прошел удачно, на празднование Нового года тебе стоит надеть струящуюся юбку миди и подобрать к ней стильный топ. Цвета могут быть разные, это зависит от того, что ты хочешь получить в новом году. Надеешься на рост доходов? Тогда твой цвет – белый! Мечтаешь о настоящей любви? Смело надевай розовые оттенки!

В чем встречать Новый год 2021? Рекомендации по знакам зодиака: Близнецы, Весы, Водолеи

В чем встречать Новый год 2021

Легкие воздушные блузки и брючные костюмы светлых оттенков – отличный вариант для празднования Нового года 2021! Они и символу года – Белому Металлическому Быку – понравятся, и помогут создать стильный образ. А клатчи послужат универсальным дополнением любого праздничного образа!

В чем встречать Новый год 2021? Рекомендации по знакам зодиака: Раки, Скорпионы, Рыбы

В чем встречать Новый год 2021

Водным знакам зодиака для празднования Нового года 2021 лучше выбирать короткие платья. Дополнить образ можно тонким поясом, который выгодно подчеркнет талию. Если твой наряд будет подобран в соответствии с тем, что будет в тренде зимой 2021, Белый Металлический Быку наградит тебя просто сверхъестественным везением! Обращай также внимание на оригинальные детали в образе. Например, подбери элегантные прозрачные перчатки со стразами (до локтя и выше) или яркую брошь необычной формы.

Фото: iStock

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