В каком цвете встречать Новый год 2021 по знакам зодиака

В каком цвете встречать Новый год 2021? Мы уже знаем и готовы поделиться полезной информацией! Читай рекомендации по знакам зодиака о том, в каком цвете встречать Новый год 2021 –год Белого Металлического Быка.

Все девушки хотят выглядеть изумительно в новогоднюю ночь. И каждая хочет угодить символу года, чтобы притянуть удачу! Мы уже писали, что готовит год Металлической Быка каждому знаку зодиака, а теперь рассказываем, в каком цвете встречать Новый год 2021. Первое и самое главное правило – все элементы твоего праздничного образа должны быть новыми!

В каком цвете встречать Новый год 2021? Рекомендации по знакам зодиака: Овны, Львы, Тельцы

Тотемное животное 2021 года – Белый Металлический Бык. Она не приемлет пафос, поэтому при выборе праздничного образа необходимо придерживаться сдержанности. Животный принт нарядов и аксессуаров лучше забыть! Поскольку Бык считается символом мудрости и богатства, отдай предпочтение черному цвету и дополни образ металлическими украшениями.

Идеальные ткани: атлас, бархат, велюр.

В каком цвете встречать Новый год 2021? Рекомендации по знакам зодиака: Стрельцы, Девы, Козероги

Твой идеальный цвет – синий. Но, к сожалению, в год Белого Металлического Быка он под запретом. Поэтому при выборе платья на Новый год 2021 тебе придется довольствоваться голубыми и серебристыми оттенками. Аксессуары лучше подбирать в контрастных цветах, они должны быть изготовлены из метала или иметь необычную форму. Такой образ понравится Белой Металлической Крысе, и она исполнит все твои желания. А как правильно загадывать желания на Новый год 2021, ты можешь узнать в нашем материале!

Идеальные ткани: гипюр, вельвет, габардин.

В каком цвете встречать Новый год 2021? Рекомендации по знакам зодиака: Близнецы, Весы, Водолеи

Наиболее подходящим цветом для вышеуказанных знаков зодиака считается металлический. Он не только выгодно подчеркнет твою красоту, но еще и привлечет внимание тотемного животного года – Белого Металлического Быка. Ты ведь хочешь, чтобы фортуна сопровождала тебя всегда и во всем, да? Праздничный образ можно дополнить аккуратным клатчем, украшенным драгоценными камнями.

Идеальная ткань: хлопок, шерсть, вискоза.

В каком цвете встречать Новый год 2021? Рекомендации по знакам зодиака: Раки, Скорпионы и Рыбы

Удачные цвета для Раков, Рыб и Скорпионов – серо-коричневый и светло-желтый. В новогоднюю ночь постарайся отказаться от классики, выбирай более романтичные наряды. Белого Металлического Быка очень понравится такой выбор образа. А если ты сумеешь правильно сочетать свои оттенки с главным цветом 2021 года – белым, тотемное животное «озолотит» тебя удачей!

Идеальные ткани: люрекс, батист, кашемир.

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