Лунный календарь стрижек на декабрь 2020 уже есть на сайте Нового канала! Именно в последний месяц года у стилистов по волосам наибольший наплыв клиентов, ведь все девушки хотят войти в новый год свежими. Но в погоне за свободным временем у своего любимого мастера не стоит забывать, что не каждый день может быть удачным для стрижки или окраски. Важно ориентироваться на лунный календарь стрижек на декабрь 2020 Именно он поможет получить идеальный результат и кучу комплиментов от подружек.

Лунный календарь на декабрь 2020: когда стричь волосы

5, 7, 15, 16, 19, 21, 25, 26, 28 декабря 2020 года – благоприятные дни для стрижки волос! Лунный календарь стрижек на декабрь 2020 показывает, что хороших дней для новой стрижки в последнем месяце этого года не так много. А потому стоит уже записываться в салон или планировать домашние процедуры. Стрижка в эти дни поможет убрать все лишнее из жизни и настроиться на восприятие положительной энергии, так необихдна в новом году.

Лунный календарь на декабрь 2020: когда не стоит стричь волосы

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31 декабря 2020 года – неблагоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю стрижек на декабрь 2020, лучше заняться другими процедурами для волос в эти дни. Можно сделать уходу процедуры или переключить вектор бьюти на тело или маникюр. Все же каждая девочка до Нового года должен полностью обновиться, чтобы сиять ярко.

Лунный календарь на декабрь 2020: когда красить волосы

1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30 декабря 2020 года – благоприятные дни для окрашивания волос! Если ты уже давно планировала войти в Новый год с новым имиджем, тогда новый цвет волос может стать хорошим вариантом. Как указывает лунный календарь на декабрь 2020, в эти дни можно смело проводить даже самое сложное окрашивание, но обязательно с соблюдением технологии. Ведь, например, сделать идеальный блонд из темного оттенка – кропотливая работа. Также в декабре можно просто освежить цвет волос, затонировав его в более холодный оттенок. В холодное время года такое решение будет особенно удачным.

Лунный календарь на декабрь 2020: когда не стоит красить волосы

2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 27, 29, 31 декабря 2020 года – неблагоприятные дни для окрашивания волос! Любое окрашивания лучше отложить и вернуться к этой идее уже в хорошие дни. Ведь покраска в эти дни может только навредить волосам – пересушить и сделать их ломкими. Также есть вероятность получить совсем не тот цвет, который планировалось.

Фото: istock

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