Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 уже есть на сайте Нового канала! Яркие краски идут вместе с последними теплыми днями, но их можно сохранить в своей внешности. Отличным вариантом станет свежее окрашивание волос – в естественном, но более насыщенный цвет. Также можно попробовать изменить стиль с помощью новой стрижки. Если решишься на изменения, касающиеся волос этого октября, советуем сделать это в соответствии с лунным календарем стрижек на октябрь 2020 Правильно выбранный день обеспечит хороший результат стрижки или окраски волос.

Лунный календарь на октябрь 2020: когда стричь волосы

1, 8, 9, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 28 октября 2020 года – благоприятные дни для стрижки волос! Лунный календарь стрижек на октябрь 2020 указывает, что эти дни станут удачными для изменений в длине волос. Можно не ограничиваться подровняли кончиками, потому что даже смелая стрижка пройдет прекрасно. Стрижка в эти дни укрепит волосы, ускорит их рост и подарит прилив положительной энергии в жизни.

Лунный календарь на октябрь 2020: когда не стоит стричь волосы

5, 8, 14, 17, 21, 22, 27, 31 октября 2020 года – неблагоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю стрижек на октябрь 2020, лучше отложить поход в парикмахерскую. В эти дни лучше сделать уходу процедуры для волос, которые укрепят его и восстановят структуру. Стрижка в такие дни может сделать волосы непослушными и ломкими.

Лунный календарь на октябрь 2020: когда красить волосы

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 23, 25, 27, 28, 30 октября 2020 года – благоприятные дни для окрашивания волос! Долго ждала, чтобы обновить свой цвет или закрасить корни? Тогда скорее записывайся в салон или планируй домашнее окрашивание. Все пройдет удачно.

Лунный календарь на октябрь 2020: когда не стоит красить волосы

1, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31 октября 2020 года – неблагоприятные дни для окрашивания волос! Окрашивание волос – сложная и травматическая для волос процедура. Поэтому неблагоприятный день может только ухудшить состояние волос после окрашивания.

Фото: istock

Читай также:

Боб, каре и челка-«шторки»: Модные стрижки 2020 года

РЕЦЕПТ КРАСОТЫ: Укрепляющая маска для волос из шоколада