Лунный календарь стрижек на август 2020 уже есть на сайте Нового канала! Последний месяц лета пришел, чтобы ты смогла сделать новую стрижку или покраситься в яркий цвет. Твой стилист может быть нереальным профи, но и день, когда лучше красить или стричь волосы, тоже не менее важен. Поэтому выбирай лучший день для перемен в своей прическе и делись ими в Instagram после визита к своему мастеру

Лунный календарь на август 2020: когда стричь волосы

1, 3, 10, 11, 18, 20, 21, 24, 26, 29, 31 августа 2020 – благоприятные дни для стрижки волос! Лунный календарь стрижек на август 2020 показывает, что в эти дни смело можно решиться изменить длину своих волос. Но если ты им сильно дорожишь, то можно просто подстричь кончики. Это также положительно повлияет на общее состояние твоих волос. Получи новый прилив сил и энергии, а также любовное вдохновение.

Лунный календарь на август 2020: когда не стоит стричь волосы

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 30 августа 2020 – неблагоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю стрижек на август 2020, в эти дни волосы лучше оставить без изменений. Стоит подождать более подходящего времени для манипуляций со своей прической. Хорошая новость в том, что лишний день ожидания может уберечь тебя от ошибочного решения. Ты же знаешь это спонтанное чувство, когда хочется сделать каре, но когда все видбулося6 слезы катятся щеками. Оно тебе точно не надо.

Лунный календарь на август 2020: когда красить волосы

1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа 2020 – благоприятные дни для окрашивания волос! Давно мечтала сделать яркие акценты в прическе? Сейчас самое время! Не бойся экспериментов, потому что именно в эти дни они окажутся чрезвычайно успешными.

Лунный календарь на август 2020: когда не стоит красить волосы

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 августа 2020 – неблагоприятные дни для окрашивания волос! Дни летят, лето несется, солнце уже хорошо высушило волос. Поэтому выбирать дни для окрашивания нужно выбирать с умом. Даже, даже если тебя уже сильно достали корни, которые отросли, в эти дни лучше воздержаться от окрашивания.

Фото: istock

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