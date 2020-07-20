У каждой девушки в косметичке можно найти самые разнообразные бьюти-средства: туши, помады, подводки, консилеры… Но, пожалуй, основной из них – тональный крем, ведь именно он является базой для всего макияжа. Как правильно подобрать тоналку под тип своей кожи? Есть несколько секретов. Соблюдай их, и тогда тон будет ложиться идеально!

Для начала важно четко определить какой у тебя тип кожи: жирная, комбинированная, сухая или нормальная. От этого зависит, какой состав тонального крема тебе нужен.

Для сухой и комбинированной кожи стоит в первую очередь приобретать крема, содержащие абсорбенты. Именно они будут контролировать выделение кожного сала и уберут жирный блеск, не пересушив при этом кожу. Откажись от тональных кремов, в составе которых есть масла – это точно не твой вариант. И еще одно: если на протяжении дня тебе будет казаться, что лицо блестит, не припудривай его, а просто промокни сухой салфеткой.

Если у тебя сухая кожа, самое главное – это увлажнение. Выбирай тональный крем с содержание различных масел и других увлажняющих компонентов (алое, гиалуроновая кислота). Таким образом, они будут питать кожу целый день, и ты избежишь появления неприятного шелушения.

Обрати внимание на ВВ-кремы на водно-гелиевой основе – они созданы именно для сухой кожи и очень тонкой вуалью ложатся на кожу, скрывая все дефекты. Если же тебе кажется, что среди ВВ-кремов нет нужно тебе оттенка, используй их как основу под тональный крем, так ты точно останешься довольна!

Если же ты счастливица, и у тебя нормальная кожа, в принципе ты можешь себе позволить выбрать практически любой крем. Но при этом в любом случае обрати внимание, насколько тонким слоем ложиться средство, не стекает ли, не стягивает ли кожу.

Обязательно протестируй в магазине крем на руке перед покупкой. Тон должен быть немного темнее твоей кожи, и ложиться средство должно не слишком плотно, чтобы избежать «эффекта маски» на лице.

Правильно подобранный тональный крем станет палочкой-выручалочкой для тех, кто хочет скрыть “шероховатости” и, конечно, поможет создать идеальный макияж.

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