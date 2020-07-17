Как правильно смывать косметику знают не все. Случается, что проснувшись утром, мы внезапно обнаруживаем на коже «неприятные сюрпризы»: сыпь, шелушение, покраснение. А виной этому – неправильное снятие макияжа. Ты можешь подумать: «Это же так элементарно! Какие ошибки здесь вообще можно сделать?». Но на самом деле, тонкости есть, и их стоит знать. Давай рассмотрим ошибки, которые ты могла допустить.

Демакияж: как неправильно смывать косметику

Ты спишь с косметикой на лице.

Это же насколько нужно быть смелой, чтобы не бояться обзавестись морщинами раньше, чем все подружки! Именно такого результата ожидай, если не перестанешь засыпать с макияжем.

Ты снимаешь макияж специальными средствами до того, как умыла лицо.

А вот и одна из самых распространенных ошибок. Запомни: сначала умываешься, а потом ватным диском снимаешь остатки косметики специальными средствами.

Ты смываешь весь макияж одной салфеткой.

Хотя это скорее можно назвать не «снятием макияжа», а «размазыванием косметики по лицу». Если действительно хочешь полностью очистить кожу, используй как минимум 4-5 салфеток или ватных дисков.

Ты не до конца смываешь тушь.

Это вообще самая коварная и очень распространенная ошибка, которая портит кожу. Обязательно дополнительно смывай макияж с зоны под глазами специальными средствами с помощью ватных спонжиков.

5. Ты используешь неправильное средство.

«Легкую» косметику, такую как BB-крем, тональный крем или консилер смываем средствами на водной основе. Это может быть мицеллярная вода, лосьон или же очищающий тоник. А вот праймер, тушь и помаду убираем средствами на масляной основе. Лучше всего подойдут молочко или гидрофильное масло.

Мицеллярная вода: как правильно пользоваться

Неправильная температура воды.

Кожа точно не будет благодарна, если ты станешь смывать косметику горячей или холодной водой. Самый распространенный миф, что нужно умываться исключительно ледяной водой! На самом деле температура должна быть комнатной и не превышать отметку 25 градусов.

Косметика не подходит твоему типу кожи.

Не думай, что на этикетках пишут про определенные типы кожи для того, чтобы просто заполнить свободное место. Неправильный подбор косметики только навредит. Если кожа на лице начинает меняться не в лучшую сторону – обнови косметику.

Ты после умывания трешь кожу полотенцем.

Таким образом ты растягиваешь кожу. А это прямой путь к преждевременным морщинам. Если хочешь убрать остатки воды после снятия макияжа – лучше просто слегка промокни лицо мягким полотенцем.

Средства для снятия макияжа

Существует огромное количество разных средств для очищения лица от косметики. Молочко, пенка, тоник, лосьон…. на первый взгляд кажется, что они отличаются только названиями. Но на самом деле каждое из этих средств предназначено для определенного типа кожи. Давай разберемся в этом подробнее!

Пенки и муссы

Рекомендованы для комбинированной и жирной кожи. Средства на основе календулы, глицерина или ромашки обладают заживляющими свойствами. Также помни, что пенка и мусс относятся к «мокрому» демакияжу, а это значит, что их нужно смывать водой.

Молочко и сливки

Содержат много жиров и других добавок. Это идеальный вариант для сухой и чувствительной кожи. Это уже «сухой» демакияж, и смывать водой его не нужно. Для большего эффекта лучше в конце протри лицо тоником.

Тоник

Незаменимая вещь, которая, кстати, подходит для всех типов кожи и идеально снимает остатки макияжа. Его можно использовать как дополнительное средство для демакияжа. Бессилен тоник только перед «тяжелой» косметикой, например, тушью.

Лосьон

Подойдет для чувствительной кожи. Его минус в том, что он не идеально убирает макияж. Чаще всего лосьон используют в дороге, когда нет времени на полноценный демакияж.

Косметические влажные салфетки

Для многих девушек – это универсальная и экономная находка. А все потому, что салфетки могут быть пропитаны одновременно и гелем, и молочком, и тоником. Тогда необходимость в дополнительных средствах для демакияжа отпадает. Главное помни, что для полноценного снятия макияжа тебе понадобится как минимум 4-5 таких салфеток.

Ни повторяй ошибок других и обязательно правильно смывай косметику. Тогда как можно дольше будешь оставаться красивой!

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