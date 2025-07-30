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Чизкейк: рецепт без выпечки с желе, творогом и печеньем

рецепт чизкейка без выпекания

Рецепт чизкейка без выпекания, с добавлением желе и на основе творога, точно тебе пригодится. Во-первых, такой десерт не отложится на боках, а во-вторых, он вкусный и простой в приготовлении. Еще один большой плюс такого рецепта, чизкейк с творогом и желе подойдет для любого события или простого чаепития.

Игредиенты для приготовления чизкейка без выпечки:

  • 300 г песочного печенья
  • 200 г сливочного масла
  • 500 г сметаны
  • 150 г творога
  • 120 г сахара
  • 10 г желатина
  • 10 г ванильного сахара
  • 1/2 лимона
  • 1 пакетик желе (на выбор)

Пошаговое приготовление чизкейка с творогом и желе без выпекания:

1. Песочное печенье измельчи в крошку. Можешь использовать блендер, можешь сделать это руками или обычной скалкой для теста. Как тебе удобнее!

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2. Смешай слегка подтаявшее сливочное масло с печеньем, хорошенько разомни руками, чтобы избавиться от комочков, и выложи основу для чизкейка в форму с высокими бортиками. Желательно предварительно застелить ее пергаментной бумагой, если форма не разборная.

чизкейк без выпечки

3. Поставь форму с основой в холодильник.

4. В отдельной посудине разведи желе, так, как это написано на упаковке.  Оставь на полчаса остывать.

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5. Отдельно разведи желатин со 100 мл воды. Оставь на 5 минут, чтобы желатин разбух, а затем на маленьком огне провари его до полной однородности. Очень важно, чтобы желатин не закипел! Когда на поверхности появится пена, сними посудину с огня, и отставь в сторону остывать.

6. Творог протри через сито, добавь сахар, ванильный сахар и сметану. Добавь к смеси сок ½ лимона и тщательно перемешай. Масса должна быть максимально однородная, поэтому для большей эффективности лучше воспользуйся миксером! Постепенно вливай желатин, не переставая взбивать массу.

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7. Достань из холодильника форму с основой, поверх вылей творожную массу, и верни в холодильник. Когда этот слой застынет, снова достань форму и финальным слоем вылей желе. Поставь наш чизкейк в холодильник на 5-6 часов, до полного застывания десерта. Готово!

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8. Подавай чизкейк с желе на плоской большой тарелке, чтобы хорошо было видно все слои. Приятного аппетита!

чизкейк

Фото IStock

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