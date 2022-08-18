Гороскоп на неделю с 15 по 21 августа 2022 от астролога для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 15 по 21 августа 2022 для всех знаков зодиака – уже на сайте Нового канала! Прогноз расскажет, чего ждать в ближайшие дни. Читай эксклюзивный гороскоп на неделю для каждого знака зодиака от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Наконец-то напряженные аспекты закончились, и вместе с ними чувство агрессии, безысходности и многозадачности. На этой неделе стоит обратить внимание на свои идеи, на ощущение свободы и легкости. Акценты Полнолуния 12 августа будут набирать обороты, захочется отказаться от старого и начать жизнь с новой страницы.

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Гороскоп на неделю с 15 по 21 августа 2022 года для всех знаков зодиака

Понедельник \ вторник

Эту неделю астрологи называют самой спокойной среди других. И понедельник и вторник благоприятны для начала новых дел, воплощения мечтаний в жизнь и смелых решений. Забудьте об обязанностях, ограничивающих ваше развитие и спокойно двигайтесь в будущее. Дни подходят для начала обучения, презентации своих идей окружающим.

Среда

Активный день для командной работы. Не бойтесь заявлять о себе, пора забыть о комплексах и спокойно проживать жизнь своей мечты. До конца недели продержатся замечательные аспекты Венеры, которые благоприятны для шопинга и открытия нового в своей жизни. Не упустите эти моменты.

Четверг – суббота

С четверга по субботу наступает романтический период, кто еще без пары – будьте готовы к новым знакомствам, приятным неожиданностям. Если же вы давно в отношениях или в браке – добавьте разных цветов. Не забывайте, что Венера – планета любви сейчас находится в знаке Льва, поэтому подарки и комплименты – сделайте вашей визитной карточкой. Поверьте, это доставит удовольствие не только вам, но и вашему партнеру.

Воскресенье

Задача на день – подумайте о том, что давно хотели претворить в жизнь, и откладывали на потом? Луна проходит в энергиях свободы и легкости, освободите полки от лишней одежды, завершите начатые дела и непременно порадуйте себя обновкой или походом в кино. Встречи с друзьями лишними тоже не будут. Удачи и до встречи на следующей неделе.

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)