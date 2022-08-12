Повня 12 серпня 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку від астролога

Які зміни відбудуться у Повню 12 серпня 2022? Експертка Нового каналу, астрологиня Юлія Мартиненко (@julie_martynenko) підготувала детальну інформацію про це явище. Гороскоп на 12 серпня для всіх знаків зодіаку – далі в матеріалі!

Повня – щомісячна подія в астрологічному календарі, що неабияк впливає на наше життя. Цього разу зміни відбудуться в знаку Водолій. Подумайте, які події у вашому житті відбувалися наприкінці січня та на початку лютого 2022 року? Справи, початі в той період, принесуть плоди, ви відчуєте, як діяти в ситуаціях, що набували глобального значення для вас.

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Повня в знаку Водолія в поєднанні з Сатурном змушуватиме рішуче та без жалю відмовлятися від старого на користь свободи, захочеться мати більше вільного часу, простору та відсторонитися від правил. Але зверну вашу увагу – буде доречним доводити до кінця питання, що назрівали протягом останніх шести місяців. Нові імпульсивні рішення краще зважити та добряче обдумати.

Нагадаю, події Повні можуть програватись за два дні до неї та за два дні після. Прогноз по знакам дивіться по положенню Сонця та Асценденту в натальній карті.

Повня – 12 серпня: гороскоп для знаку Овен

Для Овнів, Повня висвітлить питання мрій та прагнень в житті. Реалізуються найбільші ваші бажання, про які ви думали з січня місяця. Час відкривати для себе нові горизонти. Але не забувайте, одна досягнута мета – дає початок іншій, не зупиняйтесь на отриманому, ви можете набагато більше!

Повня – 12 серпня: гороскоп для знаку Тельці

Багато хто з асцендентних та сонячних Тельців захоче змінити роботу чи навіть професію, серйозно задумається над власним призначенням та скаже те омріяне «звільняюсь». Або ж придумає альтернативні джерела доходу, чи підвищення. Що ж, саме час приймати рішучі дії на шляху до свого майбутнього, використовуйте таланти і бажаю успіхів!

Повня – 12 серпня: гороскоп для знаку Близнюки

У Близнюків можлива подорож чи відпустка, або ж навпаки повернення з-за кордону додому. Акценти місяця змусять задуматись про навчання чи здобуття нової кваліфікації. Приймайте рішення з огляду на те, що подобається, а не на те, що статусно чи престижно.

Повня – 12 серпня: гороскоп для знаку Рак

Для Раків місяць звертатиме увагу на справи залежності від інших людей. Можливо попросять повернути борг, чи переглянути умови домовленостей. Додаткових кредитів чи позик бажано не брати, оскільки є ризик не виплат. Тому, дійте обачно та звільняйтесь від не потрібних обов’язків.

Повня – 12 серпня: гороскоп для знаку Леви

Ваша увага буде прикована до теми партнерства. Можливі як заручини, так і розірвання стосунків. Якщо це відбулось не з вашої ініціативи – не тримайте, час відпускати старе для приходу нового. Питання на роботі чи з бізнес-партнерами, також привертатимуть увагу, можливо, прийдеться закрити проект, який довгий час не приносить очікуваних результатів.

Повня – 12 серпня: гороскоп для знаку Діви

Для Дів настає період чесності в питаннях роботи та здоров’я. Якщо ви з січня місяця думаєте над звільненням – зараз буде поставлена крапка. Вас чекатиме місяць перспектив та пошук нових занять до душі. Приймайте рішення на свою користь, з довірою до Всесвіту.

Повня – 12 серпня: гороскоп для знаку Терези

Терези відчують творчий порив, захоплення партнером, або ж захочуть реалізувати давно спланований проект. Хоббі, стосунки, стануть вашими ключовими темами на серпень місяць, не зволікайте, час запрошувати зміни в своє життя.

Повня – 12 серпня: гороскоп для знаку Скорпіони

У вас Повня активізує питання сім’ї та місця проживання. Можливе вирішення питань, які давно були на стопі, або ж ваша сім’я поповниться новим мешканцем. Ремонт та вдосконалення власного житла також будуть актуальними. Слідкуйте за подіями та не бійтесь приймати рішення на користь своєї сім’ї.

Повня – 12 серпня: гороскоп для знаку Стрільці

Після 12 серпня для вас стане актуальною тема документів, навчання, братів та сестер. Можливо, запущені процеси в січні – дадуть про себе знати, чи нарешті отримаєте необхідні папери для поїздки. Також, тема транспорту звертатиме увагу, ремонт чи покупка, чи переоформлення будуть на часі.

Повня – 12 серпня: гороскоп для знаку Козеріг

Фінансова сфера вашого життя буде трансформуватись. Незадоволеність доходом, питання пошуку альтернативних джерел – турбуватимуть протягом місяця. Враховуючи те, що місяць проходить під знаком Лева, раджу спробувати вивести своє життя на новий рівень. Ви варті значно більшого.

Повня – 12 серпня: гороскоп для знаку Водолій

Водолії – настав ваш час. Можливі кардинальні зміни в зовнішності та гардеробі. Зміна зачіски, покупка дорогих та статусних речей для себе. Різко захочеться записатись в спортзал чи віддати старі речі на благодійність. Ваша задача – ні в чому собі не відмовляти, діяти за покликом душі.

Повня – 12 серпня: гороскоп для знаку Риби

Час відпочинку та відновлення ресурсу. Риби – дуже емоційні натури, саме тому, в контакті з людьми схильні витрачати забагато енергії. Проведіть час у ретриті чи займіться зміцненням імунітету, адже можуть про себе нагадати хронічні захворювання. Взяти відпустку – буде правильним рішенням для вас. Успіхів!

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)