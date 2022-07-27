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Горчичная маска для волос: рецепт в домашних условиях

Горчичная маска для волос: рецепт в домашних условиях

Как сделать горчичную маску для волос в домашних условиях, чтобі укрепить свою шевелюру? Читай в нашем материале

Маска из горчицы – это универсальное средство для ускорения роста волос. Уже через месяц использования ты заметишь, что длина твоих локонов значительно увеличилась. Такая маска работает просто: нанесенная на кожу головы горчица стимулирует прилив крови к волосяным фолликулам. Таким образом они получают полноценное питание и кислород. Как результат – длинные и послушные локоны уже после 3-4 использования!

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Горчичная маска для волос — ингредиенты:

  • горчичный порошок – 2 ст. л.
  • яичный желток – 1 шт.
  • сахар – 1-2 ч. л.
  • репейное или касторовое масло – 2 ст. л.

Рецепт горчичной маски для роста волос

Горчичная маска для волос — как сделать в домашних условиях:

Итак, приступаем к приготовлению горчичной маски!

1. На самом деле, все просто. Горчичный порошок разведи в горячей воде и, постоянно помешивая, добавь остальные ингредиенты. Постарайся избежать попадания средства на кожу рук, так как горчица – «кусючая», и если ее вовремя не смыть с кожи, ты рискуешь заработать ожоги. Поэтому будь крайне осторожна, и, в идеале, используй перчатки.

2. Наносить горчичную маску нужно массирующими движениями. Сперва нанеси средство на кожу головы, а затем распредели по всей длине волос. Надень шапочку для душа или замотай волосы пищевой пленкой, а поверх – укутай полотенцем: так эффект от маски усилится. Имей в виду: такая маска может создавать дискомфорт, слегка печь. Это нормально! Но если неприятные ощущения продолжительные и усиливаются с каждой минутой, немедленно смывай маску, чтобы избежать ожога.

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Рецепт горчичной маски для роста волос

3. Держать такую маску на голове нужно не более 20 минут, а затем – смой ее теплой водой. После маски обязательно нужно помыть волосы шампунем и ополоснуть их бальзамом или кондиционером, чтобы не пересушить.

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4. Запомни: «жгучесть» маски определяется количеством сахара в ней, поэтому получившаяся маска вызвала у тебя дискомфорт, в следующий раз уменьши количество именно этого ингредиента.

Рецепт горчичной маски для роста волос

5. Не пугайся, если после применения горчичной маски у тебя выпало немного больше волосинок, нежели обычно. Это нормально! Через несколько дней можешь сделать укрепляющую маску.

Вот и все секреты! Пользуйся на здоровье, и будь внимательна к своим ощущениям: красота требует жертв, конечно, но отнюдь не ожогов! 🙂

Фото: IStock

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