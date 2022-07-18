Шоколадное печенье — вкуснейший простой десерт, который с легкостью можно сделать дома. Его случайно придумали в 1937 году в Америке. Владелица таверны Рут Уэйкфилд готовила угощения для приема гостей и обнаружила, что в доме нет шоколада для кондитеров. И вместо него натерла в тесто обычный шоколад. Результат превзошел все ожидания: шоколад не растекся, а запекся мелкими кусочками, и сделал обычное печенье еще вкуснее. Записывай, как испечь шоколадное печенье дома.

Как приготовить имбирное печенье? Рецепт

Cейчас смотрят

Для приготовления печенья тебе понадобится: 240 г шоколада 4 ст. л. сливочного масла 2/3 стакана муки 1/2 ч. л. разрыхлителя 1/2 ч. л. соли 2 яйца 3/4 стакана сахара 1 ч. л. ванильного сахара 150 г шоколада, нарезанного на маленькие кусочки

Можем приступать к готовке!

В большой тарелке смешай с помощью миксера сахар, яйца и ванильный сахар.

Что приготовить из одного авокадо?

На водяной бане растопи 240 г шоколада с маслом. Смешай расплавленный шоколад и сахарно-яичную смесь, и на самой маленькой скорости миксера все взбей.

В отдельной мтарелке смешай муку, разрыхлитель и соль. Добавь все в шоколадную массу и тщательно перемешай деревянной ложкой. Высыпь в тесто шоколадные кусочки и снова перемешай. Но не переусердствуй: шоколадные кусочки должны оставаться твердыми. Можешь даже их предварительно заморозить!

Луковый мармелад от ведущей «Ревизора Х»

На противень для выпечки, застеленный пергаментом, выложи круглые печенья с помощью столовой ложки. Смотри, чтобы между кругляшками оставалось расстояние 5–7 см: наши печеньки будут «расти» в духовке.

Выпекать печенье нужно при температуре 180 градусов 12–15 минут! Готово!

Рекомендуем подавать печенье вместе с теплым молоком. Уверены, ваши родные будут в восторге!