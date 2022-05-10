Новый канал>G.space>Новости

Как приготовить идеальные сырники: рецепт от ведущей Нового канала

Сырники: пошаговый простой рецепт

Простой лайфхак от Анны Олицкой, который пригодится вам при приготовлении завтрака

Сырники — один из самых популярных завтраков. Казалось бы, приготовить их проще простого, но в процессе часто возникают трудности: то масса расползется по сковородке, то серединка останется сырой, а корочка подгорит. Как сделать сырники идеальными, рассказала Анна Олицкая — ведущая проекта «У кого більше?», который Новый канал презентует грядущей осенью.

Сырники: пошаговый простой рецепт

— Мой секрет приготовления сырников в том, что я не добавляю в них белки. С ними сырники получаются жидкие, — говорит Олицкая.

Ингредиенты:

  • творог (5% жирности) — 250 г;
  • творожок с изюмом — 200 г;
  • рисовая мука — 1 ст.л.;
  • желток — 2 шт.;
  • ванильный сахар.

Яблочно-банановые оладьи: Пошаговый рецепт без сахара от Леси Никитюк

Фирменный рецепт борща от Олега Кензова

Способ приготовления:

  1. Положите 5%-ный творог и сладкий творожок в одну миску и перемешайте. Разомните его вилкой так, чтобы не осталось крупных комков.
  2. Отделите желтки от белков. Самый простой способ: аккуратно разбейте яйцо над миской, вылейте в ладонь содержимое яйца и пропустите белок сквозь неплотно сжатые пальцы в емкость, а желтки смешайте с творогом. Оставшиеся белки можно использовать для приготовления омлета.
  3. Всыпьте в творог рисовую муку и ванильный сахар и тщательно перемешайте. Должна получиться однородная масса, из которой можно лепить сырники.
  4. Сформируйте из творожной массы небольшие лепешки, обваляйте их в муке и обжарьте по 1-2 минуты с каждой стороны, до появления золотистой корочки.
  5. Подавать сырники можно со сметаной, медом, йогуртом, вареньем, фруктами или сгущенным молоком.

Фото: IStock

gspace Аня Олицкая лайфхак модные новости рецепты у кого більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь