Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021, любовный гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны

Лунный календарь на декабрь 2021: благоприятные дни для дел

Финансовый гороскоп на декабрь 2021: как обогатиться накануне Нового года

Любовный гороскоп на декабрь 2021 для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря: Овен (21 марта – 20 апреля)

Если хочешь быть счастливым, придется идти самой тяжелой дорогой. Легких путей к счастью не бывает. Гороскоп на неделю для Овнов предупреждает: если перестанешь стараться и пустишь жизнь на самотек, ничего хорошего с тобой никогда не произойдет.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря: Телец (21 апреля – 21 мая)

Не сдерживай того, кто хочет уйти, иначе не придет тот, кто идет к тебе. Для знака Телец гороскоп на неделю обещает судьбоносную встречу, которая перевернет твою жизнь с ног на голову. Поэтому не плачь за теми, кто исчезает с поля зрения, лучше присматривайся к новым знакомствам.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Люди созданы для того, чтобы их любить, а вещи – для того, чтобы ими пользоваться. В гороскопе на неделю с 13 по 19 декабря для Близнецов есть предупреждение: в окружении появится человек, который захочет подняться по карьерной лестнице за твой счет. Не позволяй никому садиться тебе на голову!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря: Рак (22 июня – 22 июля)

Не измеряй любовь уровнем страдания. Любовь – это о том, насколько ты счастлив. Гороскоп на неделю для Раков предупреждает: если не перестанешь завидовать чужим отношениям и «тыкать носом» любимого человека в его ошибки, останешься одинокой. Не допусти этого!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря: Лев (23 июля – 22 августа)

Неважно, насколько медленно ты идешь к своей мечте, важно не останавливаться! Для знака Лев гороскоп на неделю обещает большие карьерные и финансовые взлеты. Но есть важное условие: ты должна полюбить свое дело всей душой. Если думаешь, что ты не на своем месте, – пора сменить работу!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря: Дева (23 августа – 23 сентября)

Будь настойчивее, не стоит быть тихоней, когда дело касается твоих интересов! В гороскопе на неделю с 13 по 19 декабря для Дев есть предупреждение: если не решишься проявить себя сейчас – уже никогда не найдешь в себе смелость. У тебя все получится! Сделай первый шаг!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю для Весов обещает легкость, полное взаимопонимание и гармонию в отношениях. Проявляй больше внимания, чтобы не дать своей половинке засомневаться в твоих чувствах. Сделай ей приятный сюрприз. Например, купи наушники, о которых она давно мечтала!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Твое счастье не зависит от внешних условий, оно зависит от того, что внутри! Перестань нервничать по пустякам, не давай негативным эмоциям завладеть тобой, подпитывайся только позитивными мыслями. Гороскоп на неделю для знака Скорпион: лучшие вещи в жизни бесплатны – объятия, улыбки, друзья, поцелуи, семья!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Если тебе кажется, что надо что-то менять, то тебе не кажется. В гороскопе на неделю с 13 по 19 декабря для Стрельцов есть предупреждение: если не начнешь работать над тем, чтобы улучшить свою жизнь, останешься у разбитого корыта. Бери себя в руки, и вперед – к успеху!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря: Козерог (22 декабря – 20 января)

Настоящий друг – это человек, который говорит тебе в глаза все, что о тебе думает, но всем говорит, что ты – лучший. Гороскоп на неделю для Козерогов обещает продуктивные, насыщенные положительными эмоциями дни. А все потому, что у тебя есть потрясающие друзья. Береги их!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря: Водолей (21 января – 18 февраля)

Идеальных людей не существует, но всегда есть один, идеальный для тебя. Для знака Водолей гороскоп на неделю обещает, что ты встретишь «того самого» – и твоя жизнь наполниться романтикой, нежностью и всепоглощающей любовью. Если же ты уже нашла свое счастье, звезды прогнозируют начало нового этапа в отношениях. Готовься!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Изменения происходят только тогда, когда мы идем наперекор тому, к чему привыкли. В гороскопе на неделю с 13 по 19 декабря для Рыб есть предупреждение: ты получишь очень перспективное предложение по работе, если согласишься – тебе придется выйти из зоны комфорта. Не бойся! Решайся – и твоя жизнь станет именно такой, о которой ты мечтала!

Фото: iStock