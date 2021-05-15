Черная паста с грибами и вином: рецепт от Сони Плакидюк

Fashion&celebrity-фотограф и эксперт модельного реалити Нового канала поделилась идеей быстрого в приготовлении, но очень вкусного ужина

Если наряжаться, то эффектно. Если делать съемку, то феерично. Если готовить ужин, то необычно. Такими принципами руководствуется fashion&celebrity-фотограф и эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал, Соня Плакидюк. Недавно она поделилась рецептом черной пасты с грибами и вином.

— Ничего необычного — просто черная паста с белыми грибами. Люблю, знаете ли, контрастные сочетания, игру слов и беспощадные мезальянсы. Этот мезальянс на тарелочке — легок на помине и вкусен до чертиков. Тратите 20 минут и удивляете своего самого искушенного ухажера кулинарным сюрпризом. После трапезы не забудьте глянуть в зеркало на предмет черных усов, — смеется Соня.

Ингредиенты:

черная паста с чернилами каракатицы — 150 г;

белые грибы — 200 г;

сливочное масло — 2 ложки;

оливковое масло — 1 ложка;

сметана (30% жирности) — 50 мл;

пармезан — по вкусу;

белое сухое вино — 50 мл;

чеснок — 3 зубчика;

мускатный орех — по вкусу;

белый перец — по вкусу;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Доведите подсоленную воду до кипения и сварите в ней пасту (время указано на упаковке). В этом случае лучше не доварить, чем переварить — пускай будет аль денте, на зубок. Мелко нарежьте чеснок и обжарьте его в сковороде на сливочном и оливковом масле. Туда же отправьте крупно порезанные грибы. Жарьте до румяной корочки — буквально 2-3 минуты. Затем поперчите и посолите. Откиньте сваренную пасту на дуршлаг, а примерно треть стакана воды, в которой она варилась, отставьте «на потом». К грибам на сковороде добавьте вино — оно должно выпариться, но оставить характерный вкус. Прикрутите огонь к минимуму, добавьте сметану с мускатным орехом. Добавьте на сковороду отваренную пасту и ту самую припасенную воду. Немножко потушите, еще раз поперчите. Разложите по тарелкам и присыпьте пармезаном — блюдо готово!

— Очень быстро и страшно вкусно! Про диету сегодня забыть, заесть пирожными, — продолжила инструктаж эксперт модельного реалити Нового канала.

Фото – @moi_sofism, unsplash

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