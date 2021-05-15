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Черная паста с грибами и вином: рецепт от Сони Плакидюк

Черная паста с грибами и вином: рецепт от Сони Плакидюк

Fashion&celebrity-фотограф и эксперт модельного реалити Нового канала поделилась идеей быстрого в приготовлении, но очень вкусного ужина

Если наряжаться, то эффектно. Если делать съемку, то феерично. Если готовить ужин, то необычно. Такими принципами руководствуется fashion&celebrity-фотограф и эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал, Соня Плакидюк. Недавно она поделилась рецептом черной пасты с грибами и вином.

 — Ничего необычного — просто черная паста с белыми грибами. Люблю, знаете ли, контрастные сочетания, игру слов и беспощадные мезальянсы. Этот мезальянс на тарелочке — легок на помине и вкусен до чертиков. Тратите 20 минут и удивляете своего самого искушенного ухажера кулинарным сюрпризом. После трапезы не забудьте глянуть в зеркало на предмет черных усов, — смеется Соня.

Черная паста с грибами и вином: рецепт от Сони Плакидюк

Ингредиенты:

  • черная паста с чернилами каракатицы — 150 г;
  • белые грибы — 200 г;
  • сливочное масло — 2 ложки;
  • оливковое масло — 1 ложка;
  • сметана (30% жирности) — 50 мл;
  • пармезан — по вкусу;
  • белое сухое вино — 50 мл;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • мускатный орех — по вкусу;
  • белый перец — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Доведите подсоленную воду до кипения и сварите в ней пасту (время указано на упаковке). В этом случае лучше не доварить, чем переварить — пускай будет аль денте, на зубок.
  2. Мелко нарежьте чеснок и обжарьте его в сковороде на сливочном и оливковом масле. Туда же отправьте крупно порезанные грибы. Жарьте до румяной корочки — буквально 2-3 минуты. Затем поперчите и посолите.
  3. Откиньте сваренную пасту на дуршлаг, а примерно треть стакана воды, в которой она варилась, отставьте «на потом».
  4. К грибам на сковороде добавьте вино — оно должно выпариться, но оставить характерный вкус. Прикрутите огонь к минимуму, добавьте сметану с мускатным орехом.
  5. Добавьте на сковороду отваренную пасту и ту самую припасенную воду. Немножко потушите, еще раз поперчите. Разложите по тарелкам и присыпьте пармезаном — блюдо готово!

— Очень быстро и страшно вкусно! Про диету сегодня забыть, заесть пирожными, — продолжила инструктаж эксперт модельного реалити Нового канала.

Фото – @moi_sofism, unsplash

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