Паста с грибами: рецепт с лисичками

Паста с грибами – это вкусное и простое в приготовлении блюдо. И каждая хозяйка должна уметь его готовить! Читай рецепт пасты с лисичками или используй рецепт для приготовления пасты с другими грибами

Осень – это сезон грибов, и даже если прогулки по лесу с лукошком – не твое любимое занятие, сейчас в магазинах можно найти самые разнообразные свежие грибы на любой вкус! Поэтому мы решили, что самое время побаловать себя и своих близких вкусной пастой с самыми нежными грибами – лисичками. Для создания этого блюда тебе не потребуются много времени и какие-то особые кулинарные навыки: всё чрезвычайно просто, а результат – пальчики оближешь!

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Паста с грибами: ингредиенты

50-60 г сливочного масла

лавровый лист

соль

черный перец

1 небольшая луковица

250 мл свежих сливок

2 ст. ложки муки

250 г лисичек

200 г пасты

пармезан

петрушка (по желанию)

Паста с грибами: готовим пошагово

1. На раскаленную сковороду выложи 2 ст. ложки муки и слегка ее поджарь. Следи внимательно, чтобы мука не пригорела.

2. Прикрути огонь до среднего и добавь к муке масло и мелконарезанный репчатый лук. Притуши, постоянно помешивая!

3. Когда лук станет золотистым, добавь порезанные лисички. Если грибочки маленькие, можешь класть их целиком – это не принципиально.

4. Немного обжарь лисички, а затем медленно влей в сквороду сливки. Не забывай всё это постоянно мешать лопаткой.

5. Добавь специи по вкусу, лавровый лист и оставь тушиться на медленном огне на 15-20 минут.

6. За это время отвари пасту, но следи, чтобы она не стала слишком мягкой. Слей воду, промой под холодной водой и оставь в дуршлаге на 5-7 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.

7. Затем выложи пасту в сковородку к грибам и, тщательно перемешивая, прогревай около 2-3 минут. Выключи огонь, накрой сковороду крышкой и оставь блюдо «доходить» на 10-15 минут. Готово!

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Перед подачей посыпь пасту с лисичками тертым пармезаном и мелкопорезанной петрушкой. Приятного аппетита!

Фото: IStock

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